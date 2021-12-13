Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1

Вашему вниманию ФОТО репортаж Анатолия Спицы с матча 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Мариуполь принимал Днепр-1. Азовцам не удалось навязать борьбу претенденту на бронзу – команда Йовичевича забила три сухих мяча и будет зимовать на третьем месте в турнирной таблице, до как Мариуполю придется хорошо поработать, чтобы оставить последнюю строчку.

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