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Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1

Премьер-лига
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Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1

Анатолий Спица Автор UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию ФОТО репортаж Анатолия Спицы с матча 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Мариуполь принимал Днепр-1. Азовцам не удалось навязать борьбу претенденту на бронзу – команда Йовичевича забила три сухих мяча и будет зимовать на третьем месте в турнирной таблице, до как Мариуполю придется хорошо поработать, чтобы оставить последнюю строчку.

Фотогалерея

Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 1Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 2Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 3Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 4Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 5Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 6Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 7Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 8Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 9Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 10Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 11Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 12Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 13Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 14Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 15Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 16Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 17Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 18Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 19Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 20Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 21Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 22Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 23Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 24Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 25Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 26Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 27Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 28Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 29Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 30Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 31Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 32Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 33Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 35Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 36Различные весовые категории. ФОТО репортаж с матча Мариуполь - Днепр-1 - фото 34

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В статье: ФК Мариуполь фото СК Днепр-1
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