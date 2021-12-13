Львов определился с планами на зимнее межсезонье

ФК " Львов " возобновит подготовку к весенней части чемпионата УПЛ 10 января 2022 года.

Подопечные Олега Дулуба два этапа подготовки проведут в Турции, где и определятся окончательно с теми потенциальными новичками, которые находились на просмотре в расположении "Львова" в ноябре и в начале декабря.

По имеющейся информации, пока что "Львов" не покинул никто из футболистов, выступавших за "горожан" минувшей осенью, однако, скорее всего, с несколькими игроками будут расторгнуты контракты по обоюдному согласию.

Напомним, что пока "Львов" занимает 12 место в чемпионате УПЛ, набрав 17 очков.