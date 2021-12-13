Фанаты Зари с помощью краудфандинга пытаются собрать деньги на выкуп Аллахьяра

Болельщики " Зари " пытаются собрать деньги, чтобы сохранить арендованного у "Фенербахче" нападающего Аллахьяра Сайядманеша, сообщает FootballHub.

Об этом источнику сообщили сами болельщики луганского клуба после ничьей с "Динамо" (1:1) в 18-м туре УПЛ.

Сбор средств осуществляется с помощью краудфандинга – коллективного финансирования, как правило, в интернете. С помощью этих денег фанаты хотят помочь "Заре" выкупить 20-летнего иранца у турецкого клуба.

Напомним, что контракт форварда с луганчанами истекает 31 декабря, ранее была информация, что право выкупа футболиста прописано в размере 3,5 млн евро.