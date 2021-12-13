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Фанаты Зари с помощью краудфандинга пытаются собрать деньги на выкуп Аллахьяра

Премьер-лига
Обновлено
(5 голосов)

Идея интересная, но вряд ли осуществимая

Фанаты Зари с помощью краудфандинга пытаются собрать деньги на выкуп Аллахьяра

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Болельщики "Зари" пытаются собрать деньги, чтобы сохранить арендованного у "Фенербахче" нападающего Аллахьяра Сайядманеша, сообщает FootballHub.

Об этом источнику сообщили сами болельщики луганского клуба после ничьей с "Динамо" (1:1) в 18-м туре УПЛ.

Сбор средств осуществляется с помощью краудфандинга – коллективного финансирования, как правило, в интернете. С помощью этих денег фанаты хотят помочь "Заре" выкупить 20-летнего иранца у турецкого клуба.

Напомним, что контракт форварда с луганчанами истекает 31 декабря, ранее была информация, что право выкупа футболиста прописано в размере 3,5 млн евро.

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В статье: Заря (Луганск) Аллахяр Саядманеш
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.12.2021 в 19:51
Не насобирают((( А если учесть всех, кого потеряла Заря перед этим сезоном, то могла бы быть такая Заря, ого-го!!! За чемпионство боролась бы!
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0
0
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kotіgorok (Чернiгiв)
13.12.2021 в 19:39
В Шахтер!
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+1
-1
royalstas (Вінниця)
13.12.2021 в 19:28
Як на мене чудак перспективний в кінці сезону можна буде 4-5 просити за нього. Через рік ще більше якщо прогрес продовжиться. Я бризикнув і купив його, можна ж взяти кредит на невеликий відсоток.
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+1
0
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Serega1111 (Киев)
13.12.2021 в 19:19
Кто-то очень хитрый пытается нагреться?
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+1
-3
Artemanat (Кривой Рог)
13.12.2021 в 19:03
В долг возьмите,договоритесь о кредите,а потом продайте за 7
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+3
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