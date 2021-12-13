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Фанаты Зари с помощью краудфандинга пытаются собрать деньги на выкуп Аллахьяра
Идея интересная, но вряд ли осуществимая
Фото: ФК Заря Луганск
Болельщики "
Об этом источнику сообщили сами болельщики луганского клуба после ничьей с "Динамо" (1:1) в 18-м туре УПЛ.
Сбор средств осуществляется с помощью краудфандинга – коллективного финансирования, как правило, в интернете. С помощью этих денег фанаты хотят помочь "Заре" выкупить 20-летнего иранца у турецкого клуба.
Напомним, что контракт форварда с луганчанами истекает 31 декабря, ранее была информация, что право выкупа футболиста прописано в размере 3,5 млн евро.
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