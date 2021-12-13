  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Голкипер Мариуполя Турбаевский: Игра у нас, думаю, получается. Теперь нужен результат
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Мариуполя Турбаевский: Игра у нас, думаю, получается. Теперь нужен результат

Премьер-лига
(1 голосов)

Кипер обещает, что весной команда исправит ситуацию

Голкипер Мариуполя Турбаевский: Игра у нас, думаю, получается. Теперь нужен результат

fcmariupol.com

Новина українською

Голкипер "Мариуполя" Никита Турбаевский высказался о поражении своей команды в матче с "Днепром-1" (0:3).

— Не знаю, в чем причина поражения от "Днепра-1"… У нас сейчас не самый лучший период. Хотели добиться положительного результата, но не получилось. Считаю, что в первом тайме мы ничего не позволили сопернику создать у своих ворот. За исключением пенальти. Потом в самом конце тайма еще красная карточка. Было сложно играть в меньшинстве. Надеюсь, в следующем году мы покажем тот футбол, в который умеем играть. Постараемся исправить эту ситуацию.

— Насколько на игру повлиял первый пенальти и последующее удаление Кащука?

— Было неожиданно, когда он назначил пенальти. Причем судья сразу назначил пенальти и не смотрел VAR. Мне трудно сказать – зацепил Кащук соперника или нет. Для нас это, конечно, стало ударом. "Днепр-1" ничего не создал у наших ворот. А тут пенальти, удаление… Сложно было.

— На какую оценку наиграл "Мариуполь" по итогам 2021 года?

— Игра у нас, думаю, получается. Теперь нужен результат. Думаю, в следующем году он у нас будет, и мы докажем, что это была ошибка.

— Вы можете пообещать болельщикам команды, что в следующем году "Мариуполь" станет сильнее и останется в Премьер-лиге?

— Конечно! Уверен, что мы станем сильнее, и будем показывать такой же качественный футбол, добавив к игре результат.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь СК Днепр-1 Никита Турбаевский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Мариуполь

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...