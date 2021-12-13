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Голкипер Мариуполя Турбаевский: Игра у нас, думаю, получается. Теперь нужен результат
Кипер обещает, что весной команда исправит ситуацию
fcmariupol.com
Голкипер "
— Не знаю, в чем причина поражения от "Днепра-1"… У нас сейчас не самый лучший период. Хотели добиться положительного результата, но не получилось. Считаю, что в первом тайме мы ничего не позволили сопернику создать у своих ворот. За исключением пенальти. Потом в самом конце тайма еще красная карточка. Было сложно играть в меньшинстве. Надеюсь, в следующем году мы покажем тот футбол, в который умеем играть. Постараемся исправить эту ситуацию.
— Насколько на игру повлиял первый пенальти и последующее удаление Кащука?
— Было неожиданно, когда он назначил пенальти. Причем судья сразу назначил пенальти и не смотрел VAR. Мне трудно сказать – зацепил Кащук соперника или нет. Для нас это, конечно, стало ударом. "Днепр-1" ничего не создал у наших ворот. А тут пенальти, удаление… Сложно было.
— На какую оценку наиграл "Мариуполь" по итогам 2021 года?
— Игра у нас, думаю, получается. Теперь нужен результат. Думаю, в следующем году он у нас будет, и мы докажем, что это была ошибка.
— Вы можете пообещать болельщикам команды, что в следующем году "Мариуполь" станет сильнее и останется в Премьер-лиге?
— Конечно! Уверен, что мы станем сильнее, и будем показывать такой же качественный футбол, добавив к игре результат.
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