Дюмфрис, игроки Аякса, Шахтера и других клубов поддержали Лассина Траоре в душевном видео

Форвард " Шахтера " и экс-игрок "Аякса" Лассина Траоре получил очень неприятную травму в матче Лиги чемпионов с "Интером". По предварительным данным, футболист выбыл минимум на полгода, однако без поддержки он не остался.

Его старые друзья и коллеги по "Аяксу" (и не только) записали ободряющее видео со словами поддержки.

В данном челлендже приняли участие генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар, защитник амстердамцев Юрриен Тимбер, тренер команды Эрик тен Хэг и многие другие.

Ну и завершается послание словами Дензел Дюмфриса, в столкновении с которым и получил травму Траоре. "Я верю в тебя", - говорит Дамфрис в концовке видео.

В целом, вышло очень душевно.

Two surgeries ✅

After every setback, there is a roaring comeback ????

We ???????????? know you’ll come back stronger, @traorelassinafranc ???????? pic.twitter.com/W1heGBPuq8