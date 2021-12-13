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Дюмфрис, игроки Аякса, Шахтера и других клубов поддержали Лассина Траоре в душевном видео
Слова поддержки форварду, который лечится от тяжёлой травмы
shakhtar.com
Форвард "
Его старые друзья и коллеги по "Аяксу" (и не только) записали ободряющее видео со словами поддержки.
В данном челлендже приняли участие генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар, защитник амстердамцев Юрриен Тимбер, тренер команды Эрик тен Хэг и многие другие.
Ну и завершается послание словами Дензел Дюмфриса, в столкновении с которым и получил травму Траоре. "Я верю в тебя", - говорит Дамфрис в концовке видео.
В целом, вышло очень душевно.
Two surgeries ✅— Forza Sports Group (@ForzaSG) December 13, 2021
After every setback, there is a roaring comeback ????
We ???????????? know you’ll come back stronger, @traorelassinafranc ???????? pic.twitter.com/W1heGBPuq8
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