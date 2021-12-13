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Дюмфрис, игроки Аякса, Шахтера и других клубов поддержали Лассина Траоре в душевном видео

Премьер-лига
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Слова поддержки форварду, который лечится от тяжёлой травмы

Дюмфрис, игроки Аякса, Шахтера и других клубов поддержали Лассина Траоре в душевном видео

shakhtar.com

Новина українською

Форвард "Шахтера" и экс-игрок "Аякса" Лассина Траоре получил очень неприятную травму в матче Лиги чемпионов с "Интером". По предварительным данным, футболист выбыл минимум на полгода, однако без поддержки он не остался.

Его старые друзья и коллеги по "Аяксу" (и не только) записали ободряющее видео со словами поддержки.

В данном челлендже приняли участие генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар, защитник амстердамцев Юрриен Тимбер, тренер команды Эрик тен Хэг и многие другие.

Ну и завершается послание словами Дензел Дюмфриса, в столкновении с которым и получил травму Траоре. "Я верю в тебя", - говорит Дамфрис в концовке видео.

В целом, вышло очень душевно.

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В статье: Аякс (Амстердам) Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Дензен Дюмфрис
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