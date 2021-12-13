  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо зимние сборы проведет в Испании и Турции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо зимние сборы проведет в Испании и Турции

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

На первый полетит с командой и Самба Диалло

Динамо зимние сборы проведет в Испании и Турции

fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" завершило первую часть сезона ничьей с луганской "Зарей" (1:1), после которой команда Мирчи Луческу уходит на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице УПЛ.

Как стало известно Meta-ratings, отдыхать динамовцы будут до 13 января.

После медосмотра и нескольких тренировочных дней в Киеве, "Динамо" отправится на первый сбор в Испанию. Там команда проведет 10 тренировочный дней, после чего вернется в Киев, а потом команду снова ждут два сбора с короткими перерывами в Турции.

Отмечается, что на первый сбор точно полетит ярко проявивший себя в молодежной команде Самба Диалло.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
13.12.2021 в 21:45
а по теплее не чего нет --чтобы жёны и подруги отдахнули
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...