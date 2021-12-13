Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо зимние сборы проведет в Испании и Турции
На первый полетит с командой и Самба Диалло
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "
Как стало известно Meta-ratings, отдыхать динамовцы будут до 13 января.
После медосмотра и нескольких тренировочных дней в Киеве, "Динамо" отправится на первый сбор в Испанию. Там команда проведет 10 тренировочный дней, после чего вернется в Киев, а потом команду снова ждут два сбора с короткими перерывами в Турции.
Отмечается, что на первый сбор точно полетит ярко проявивший себя в молодежной команде Самба Диалло.
Популярное сейчас
- УЕФА проведет повторную жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов
- Клубы Лиги чемпионов ждут объяснений от УЕФА из-за грубой ошибки в жеребьевке плей-офф
- Малиновский и Вернидуб узнали соперников. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы
- Алиев: Сенькив поступил не по-пацански. Пусть разберётся с Селезневым по-мужски
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО