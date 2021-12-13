Динамо зимние сборы проведет в Испании и Турции

Киевское " Динамо " завершило первую часть сезона ничьей с луганской "Зарей" (1:1), после которой команда Мирчи Луческу уходит на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице УПЛ.

Как стало известно Meta-ratings, отдыхать динамовцы будут до 13 января.

После медосмотра и нескольких тренировочных дней в Киеве, "Динамо" отправится на первый сбор в Испанию. Там команда проведет 10 тренировочный дней, после чего вернется в Киев, а потом команду снова ждут два сбора с короткими перерывами в Турции.

Отмечается, что на первый сбор точно полетит ярко проявивший себя в молодежной команде Самба Диалло.