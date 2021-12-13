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Не Срна и не Палкин: Де Дзерби рассказал, кто сыграл решающую роль в его переходе в Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Началось все с Карло Николини

Не Срна и не Палкин: Де Дзерби рассказал, кто сыграл решающую роль в его переходе в Шахтер

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал, кто сыграл ключевую роль в его переходе в донецкий клуб.

- Роберто, Ваш отец был одним из главарей фанатской группировки "Брешии", наверное оттуда пошла Ваша любовь к футболу... Вспомните, когда Вы впервые увлеклись этой игрой, когда Вы впервые побывали на стадионе?

- Дом, в котором я родился и рос, находился в ста метрах от стадиона команды "Брешия". Все родившиеся в те годы, в том районе, можно сказать, просто дышали атмосферой футбола. Пристрастие к футболу мне передал отец, но не просто любовь к этой игре, а прежде всего ощущение того, что значит быть болельщиком. Вы спрашивали меня, почему я так эмоционально проживаю игру на тренерской скамье – это все из моего детства, я проживаю игру больше как болельщик, как поклонник футбола.

- Это правда, что вашим первым тренером еще в детстве, лет в 11-12, был Карло Николини, ранее верный помощник Мирчи Луческу в тренерском штабе, а сейчас заместитель Дарио Срны как директора по футболу в "Шахтере"?

- Да это правда. В 1991 году, когда мне было 12, он был моим тренером, именно в районе стадиона "Момпьяно". И после этого именно Карло был тем мужчиной, кто впервые связался со мной из "Шахтера". В прошлом году он впервые говорил со мной о "Шахтере". Именно Карло сыграл решающую роль. Я ведь не был знаком с Дарио Срной, не знал Сергея Палкина. А Карло знаю 30 лет. И то, что он находится здесь рядом со мной, это моя гарантия. Я знаю его и доверяю ему. Можно сказать, что он как отец. Так его присутствие сыграло основную роль в моем переходе в "Шахтер". Поэтому когда я злюсь, то злюсь на Карло.

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В статье: Карло Николини Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.12.2021 в 23:24
А этот папа Карло не может забрать свое Буратино обратно?
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+2
-1
Серпень (Voznesensk)
13.12.2021 в 23:18
Ах, вот оно что - оказываается "папа Карло" с этим Берто решили. А то все гнали на Дарио Срну и Сергея Палкина. Когда видеокамера выхватывает угрюмые лица Срны и Палкина на играх Шахтера, то возникает вопрос: доколе придется терпеть это недоразумение?
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+2
-1
avatar
Цап-царап (Харків)
13.12.2021 в 23:01
Ты понял, Карл?!
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+3
-1


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