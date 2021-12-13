Не Срна и не Палкин: Де Дзерби рассказал, кто сыграл решающую роль в его переходе в Шахтер

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби рассказал, кто сыграл ключевую роль в его переходе в донецкий клуб.

- Роберто, Ваш отец был одним из главарей фанатской группировки "Брешии", наверное оттуда пошла Ваша любовь к футболу... Вспомните, когда Вы впервые увлеклись этой игрой, когда Вы впервые побывали на стадионе?

- Дом, в котором я родился и рос, находился в ста метрах от стадиона команды "Брешия". Все родившиеся в те годы, в том районе, можно сказать, просто дышали атмосферой футбола. Пристрастие к футболу мне передал отец, но не просто любовь к этой игре, а прежде всего ощущение того, что значит быть болельщиком. Вы спрашивали меня, почему я так эмоционально проживаю игру на тренерской скамье – это все из моего детства, я проживаю игру больше как болельщик, как поклонник футбола.

- Это правда, что вашим первым тренером еще в детстве, лет в 11-12, был Карло Николини, ранее верный помощник Мирчи Луческу в тренерском штабе, а сейчас заместитель Дарио Срны как директора по футболу в "Шахтере"?

- Да это правда. В 1991 году, когда мне было 12, он был моим тренером, именно в районе стадиона "Момпьяно". И после этого именно Карло был тем мужчиной, кто впервые связался со мной из "Шахтера". В прошлом году он впервые говорил со мной о "Шахтере". Именно Карло сыграл решающую роль. Я ведь не был знаком с Дарио Срной, не знал Сергея Палкина. А Карло знаю 30 лет. И то, что он находится здесь рядом со мной, это моя гарантия. Я знаю его и доверяю ему. Можно сказать, что он как отец. Так его присутствие сыграло основную роль в моем переходе в "Шахтер". Поэтому когда я злюсь, то злюсь на Карло.