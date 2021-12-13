ТК Футбол: Во вторник Черноморец представит Григорчука новым главным тренером

Известный наставник Роман Григорчук, который ранее работал в " Черноморце ", "Габале", "Астане" и солигорском "Шахтере", вернется в одесский клуб.

Как сообщает ТК "Футбол", стороны уже договорились о контракте. О назнчаении Григорчука будет объявлено уже завтра (14 декабря).

Также сообщается, что клуб откажется от арендованных игроков.

Последним местом работы Романа Григорчука был солигорский "Шахтер»", который он покинул в июле этого года. Напомним, тренер уже работал в "Черноморце" с 2010 по 2014 годы.

Возвращение коуча связано с переходом команды в руки новых владельцев в скором времени.

В данный момент тренером "Черноморца" является Юрий Мороз. Он вызывает отторжение у болельщиков команды, которые недовольны большим числом арендованных игроков киевского "Динамо".