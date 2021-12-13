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ТК Футбол: Во вторник Черноморец представит Григорчука новым главным тренером

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Роман Иосифович возвращается в Одессу

ТК Футбол: Во вторник Черноморец представит Григорчука новым главным тренером

Новина українською

Известный наставник Роман Григорчук, который ранее работал в "Черноморце", "Габале", "Астане" и солигорском "Шахтере", вернется в одесский клуб.

Как сообщает ТК "Футбол", стороны уже договорились о контракте. О назнчаении Григорчука будет объявлено уже завтра (14 декабря).

Также сообщается, что клуб откажется от арендованных игроков.

Последним местом работы Романа Григорчука был солигорский "Шахтер»", который он покинул в июле этого года. Напомним, тренер уже работал в "Черноморце" с 2010 по 2014 годы.

Возвращение коуча связано с переходом команды в руки новых владельцев в скором времени.

В данный момент тренером "Черноморца" является Юрий Мороз. Он вызывает отторжение у болельщиков команды, которые недовольны большим числом арендованных игроков киевского "Динамо".

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Alexandr 89 (Nova Kahovka)
13.12.2021 в 20:30
Наконец-то !
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mara1971 (Одесса)
13.12.2021 в 20:14
Автор, Вам же писали вчера, что Роман Иосифович живет в Одессе. Наверное возвращается в Черноморец, не так ли?
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sergejsmelanec057 (одесса)
13.12.2021 в 20:14
эта Новость-СУПЕР.
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