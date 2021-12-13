Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ТК Футбол: Во вторник Черноморец представит Григорчука новым главным тренером
Роман Иосифович возвращается в Одессу
Известный наставник Роман Григорчук, который ранее работал в "
Как сообщает ТК "Футбол", стороны уже договорились о контракте. О назнчаении Григорчука будет объявлено уже завтра (14 декабря).
Также сообщается, что клуб откажется от арендованных игроков.
Последним местом работы Романа Григорчука был солигорский "Шахтер»", который он покинул в июле этого года. Напомним, тренер уже работал в "Черноморце" с 2010 по 2014 годы.
Возвращение коуча связано с переходом команды в руки новых владельцев в скором времени.
В данный момент тренером "Черноморца" является Юрий Мороз. Он вызывает отторжение у болельщиков команды, которые недовольны большим числом арендованных игроков киевского "Динамо".
Популярное сейчас
- Повторная жеребьевка плей-ооф Лиги чемпионов | ОНЛАЙН
- Стаховский: Ломаченко подтвердил, что не любит Украину
- Владимир Кличко раскритиковал Ломаченко за отказ от флага Украины
- Селезнев: Мне до сраки, что говорит Гончаренко. Н@@@я себе, великий депутат
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО