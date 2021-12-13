Рух на сборе в Турции проведет 8 спаррингов

Львовский " Рух " после заключительного матча сезона с "Вересом" (1:1) отправился на отдых.

Из отпуска команда выйдет 9 января - подопечные Леонида Кучука пройдут медосмотр, а на следующий день команда приступит к первому этапу сборов, который пройдет на тренировочной базе в Винниках.

30 января "руховцы" отправятся на сбор в Турцию, где проведут 8 спаррингов. Имена соперников "Руха" на сборах будут известны позже.

21 февраля команда вернется из Турции и приступит к финальному этапу подготовки к противостоянию с "Колосом".