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Рух на сборе в Турции проведет 8 спаррингов
Команда выйдет из отпуска 9 января
fcrukh.com
Львовский "
Из отпуска команда выйдет 9 января - подопечные Леонида Кучука пройдут медосмотр, а на следующий день команда приступит к первому этапу сборов, который пройдет на тренировочной базе в Винниках.
30 января "руховцы" отправятся на сбор в Турцию, где проведут 8 спаррингов. Имена соперников "Руха" на сборах будут известны позже.
21 февраля команда вернется из Турции и приступит к финальному этапу подготовки к противостоянию с "Колосом".
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