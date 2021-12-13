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Рух на сборе в Турции проведет 8 спаррингов

Премьер-лига
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Команда выйдет из отпуска 9 января

Рух на сборе в Турции проведет 8 спаррингов

fcrukh.com

Новина українською

Львовский "Рух" после заключительного матча сезона с "Вересом" (1:1) отправился на отдых.

Из отпуска команда выйдет 9 января - подопечные Леонида Кучука пройдут медосмотр, а на следующий день команда приступит к первому этапу сборов, который пройдет на тренировочной базе в Винниках.

30 января "руховцы" отправятся на сбор в Турцию, где проведут 8 спаррингов. Имена соперников "Руха" на сборах будут известны позже.

21 февраля команда вернется из Турции и приступит к финальному этапу подготовки к противостоянию с "Колосом".

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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