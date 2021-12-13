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Отпуск Днепра-1 продлится пять недель
Днепряне ушли в отпуск
scdnipro1.com.ua
Сыграв заключительный матч первой части сезона, "
Каникулы у игроков продлятся около пяти недель, и примерно такой же срок уйдет на подготовку к футбольной весне.
К тренировкам команда вернется 17 января и через неделю отправится на первый из двух запланированных сборов в Турции.
Напомним, что чемпионат Украины возобновится 26 февраля – это базовый день 19 тура, в рамках которого спортклубовцы будут принимать "Десну".
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Источник:СК Днепр-1
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