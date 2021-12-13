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Источник: Григорчук уже подписал контракт с Черноморцем
Помощниками будут Антонов и Гай
Фото: ФК Шахтер Солигорск
Журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас сообщил о том, что украинский тренер Роман Григорчук уже подписал контракт с "
Источник сообщает, что помощником Григорчука в одесской команде станет Алексей Антонов. Также к тренерскому штабу может присоединиться Алексей Гай.
Ранее сообщалось, что официально о назначении
Последним местом работы Романа Григорчука был солигорский "Шахтер»", который он покинул в июле этого года. Напомним, тренер уже работал в "Черноморце" с 2010 по 2014 годы.
Возвращение коуча связано с переходом команды в руки новых владельцев в скором времени.
В данный момент тренером "Черноморца" является Юрий Мороз. Он вызывает отторжение у болельщиков команды, которые недовольны большим числом арендованных игроков киевского "Динамо".
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