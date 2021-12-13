Источник: Григорчук уже подписал контракт с Черноморцем

Журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас сообщил о том, что украинский тренер Роман Григорчук уже подписал контракт с " Черноморцем ".

Источник сообщает, что помощником Григорчука в одесской команде станет Алексей Антонов. Также к тренерскому штабу может присоединиться Алексей Гай.

Ранее сообщалось, что официально о назначении клуб объявит во вторник, 14 декабря .

Последним местом работы Романа Григорчука был солигорский "Шахтер»", который он покинул в июле этого года. Напомним, тренер уже работал в "Черноморце" с 2010 по 2014 годы.

Возвращение коуча связано с переходом команды в руки новых владельцев в скором времени.

В данный момент тренером "Черноморца" является Юрий Мороз. Он вызывает отторжение у болельщиков команды, которые недовольны большим числом арендованных игроков киевского "Динамо".