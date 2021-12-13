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Источник: Григорчук уже подписал контракт с Черноморцем

Премьер-лига
(1 голосов)

Помощниками будут Антонов и Гай

Источник: Григорчук уже подписал контракт с Черноморцем

Фото: ФК Шахтер Солигорск

Новина українською

Журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас сообщил о том, что украинский тренер Роман Григорчук уже подписал контракт с "Черноморцем".

Источник сообщает, что помощником Григорчука в одесской команде станет Алексей Антонов. Также к тренерскому штабу может присоединиться Алексей Гай.

Ранее сообщалось, что официально о назначении клуб объявит во вторник, 14 декабря.

Последним местом работы Романа Григорчука был солигорский "Шахтер»", который он покинул в июле этого года. Напомним, тренер уже работал в "Черноморце" с 2010 по 2014 годы.

Возвращение коуча связано с переходом команды в руки новых владельцев в скором времени.

В данный момент тренером "Черноморца" является Юрий Мороз. Он вызывает отторжение у болельщиков команды, которые недовольны большим числом арендованных игроков киевского "Динамо".

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Игорь Бурбас
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Комментарии (2)
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Очманілий Заєць (Odessa)
13.12.2021 в 21:56
Вилітати - так з Григорчуком!
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0
-3
Kela (Одесса)
13.12.2021 в 21:53
шикарный вечер
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+1
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