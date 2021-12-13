Источник: Скрипник ведет предварительные переговоры с Ференцварошем

Главный тренер " Зари " Виктор Скрипник может покинуть клуб уже этой зимой.Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос.

Источник сообщает, что украинский специалист может возглавить венгерский Ференцварош и входит в список основных претендентов на пост главного тренера команды.

Скрипник уже начал предварительные переговоры с венгерским клубом.

Ранее сообщалось, что Скрипником интересуются клубы из Венгрии и 2-й Бундеслиги Германии .

Отметим, что контракт тренера с "Зарей" действует до лета 2022 года. Он дважды приводил команду к бронзовым наградам УПЛ.