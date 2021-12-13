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Источник: Скрипник ведет предварительные переговоры с Ференцварошем
Тренер может покинуть Зарю уже зимой
Фото: ФК Заря/Автор неизвестен
Главный тренер "
Источник сообщает, что украинский специалист может возглавить венгерский Ференцварош и входит в список основных претендентов на пост главного тренера команды.
Скрипник уже начал предварительные переговоры с венгерским клубом.
Ранее сообщалось, что Скрипником
Отметим, что контракт тренера с "Зарей" действует до лета 2022 года. Он дважды приводил команду к бронзовым наградам УПЛ.
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