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Источник: Скрипник ведет предварительные переговоры с Ференцварошем

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер может покинуть Зарю уже зимой

Источник: Скрипник ведет предварительные переговоры с Ференцварошем

Фото: ФК Заря/Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник может покинуть клуб уже этой зимой.Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос.

Источник сообщает, что украинский специалист может возглавить венгерский Ференцварош и входит в список основных претендентов на пост главного тренера команды.

Скрипник уже начал предварительные переговоры с венгерским клубом.

Ранее сообщалось, что Скрипником интересуются клубы из Венгрии и 2-й Бундеслиги Германии.

Отметим, что контракт тренера с "Зарей" действует до лета 2022 года. Он дважды приводил команду к бронзовым наградам УПЛ.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.12.2021 в 23:26
Потом в Лиге Чемпионов тоже будет нашим Динамам и Шахтёрам приветы передавать.
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+1
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
13.12.2021 в 23:01
А что в Ференцвароше тренер не справляется, что Скрипника туда сватают?Хотя все эти "инсайды" как всегда "Одна Бабка Сказала"...)))
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
13.12.2021 в 22:50
Ну все, чекайте тепер якогось мордатого фізрука, їх у нас таких, з дипломами, стільки наплодилося... як у дурника фантиків.
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+2
0
Footballers (Умань)
13.12.2021 в 22:48
В Німеччину однозначно.Там пиво краще.
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0
0
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Viktor Ivanjvich
13.12.2021 в 22:36
а ктов зарю? неужели Бабич? если ДА то ВСЁ
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
13.12.2021 в 22:20
Лучше Германия
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0
0


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