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Де Дзерби: Луческу - маэстро. Отношусь к нему с большим уважением
Респект в тренерском цеху
shakhtar.com
Главный тренер "
- Когда Вы росли, "Брешию" возглавлял Мирча Луческу, тогда Вы его называли великим тренером, маэстро, вот сейчас, когда он Ваш соперник, как Вы его называете?
- Он маэстро и будет им всегда. Он так много лет тренирует большие футбольные клубы. Он постоянно обновляется. Поэтому я отношусь к Луческу с большим уважением.
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Источник:ТК Футбол
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