Де Дзерби: Луческу - маэстро. Отношусь к нему с большим уважением

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби рассказал о своем отношении к тренеру "Динамо" Мирче Луческу.

- Когда Вы росли, "Брешию" возглавлял Мирча Луческу, тогда Вы его называли великим тренером, маэстро, вот сейчас, когда он Ваш соперник, как Вы его называете?

- Он маэстро и будет им всегда. Он так много лет тренирует большие футбольные клубы. Он постоянно обновляется. Поэтому я отношусь к Луческу с большим уважением.