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Де Дзерби: Луческу - маэстро. Отношусь к нему с большим уважением

Премьер-лига
(1 голосов)

Респект в тренерском цеху

Де Дзерби: Луческу - маэстро. Отношусь к нему с большим уважением

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о своем отношении к тренеру "Динамо" Мирче Луческу.

- Когда Вы росли, "Брешию" возглавлял Мирча Луческу, тогда Вы его называли великим тренером, маэстро, вот сейчас, когда он Ваш соперник, как Вы его называете?

- Он маэстро и будет им всегда. Он так много лет тренирует большие футбольные клубы. Он постоянно обновляется. Поэтому я отношусь к Луческу с большим уважением.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ТК Футбол

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