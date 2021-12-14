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Авагимян покидает Черноморец и переходит в Александрию
Моряки, вероятно, хоть что-то заработают на трансфере
chernomorets.odessa.ua
Матч против "Металлиста 1925" (2:1) стал для полузащитника "Черноморца"
Как сообщает ТК "Футбол", хавбек в ближайшее время подпишет контракт с "Александрией".
Каких-либо подробностей трансфера источник не дает, однако ранее сообщалось, что за 24-летнего игрока "горожане" заплатят 100-200 тысяч долларов, а сам футболист подпишет долгосрочный контракт.
Авагимян выступает за "Черноморец" с февраля 2020 года, а его контракт рассчитан до конца поточного сезона. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за "моряков" во всех турнирах, где забил 5 голов и сделал два ассиста.
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