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Авагимян покидает Черноморец и переходит в Александрию

Премьер-лига
(3 голосов)

Моряки, вероятно, хоть что-то заработают на трансфере

Авагимян покидает Черноморец и переходит в Александрию

chernomorets.odessa.ua

Новина українською

Матч против "Металлиста 1925" (2:1) стал для полузащитника "Черноморца" Артура Авагимяна последним в футболке одесской команды.

Как сообщает ТК "Футбол", хавбек в ближайшее время подпишет контракт с "Александрией".

Каких-либо подробностей трансфера источник не дает, однако ранее сообщалось, что за 24-летнего игрока "горожане" заплатят 100-200 тысяч долларов, а сам футболист подпишет долгосрочный контракт.

Авагимян выступает за "Черноморец" с февраля 2020 года, а его контракт рассчитан до конца поточного сезона. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за "моряков" во всех турнирах, где забил 5 голов и сделал два ассиста.

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия Артур Авагимян
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
14.12.2021 в 00:17
АРА -Александрия не твоя команда надо было выбирать что то по лучше --спасибо удачи (может передумаешь останешься в ЧО будет новая команда)
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