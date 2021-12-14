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Мороз отреагировал на информацию о смене главного тренера Черноморца
Наставник одесситов вскоре может покинуть свой пост
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал информацию о том, что его пост займет Роман Григорчук.
– Мы прибавляли от игры к игре, команда конкурентоспособная – это меня радует.
– Есть информация о том, что "Черноморец" планирует сменить главного тренера. Можете как-то это прокомментировать?
– У меня здесь нет комментариев, – сказал Мороз.
Напомним, что Роман Григорчук близок к возвращению в "Черноморец". О его назначении могут объявить уже сегодня, 14 декабря.
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