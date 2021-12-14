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Мороз отреагировал на информацию о смене главного тренера Черноморца

Премьер-лига
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(1 голосов)

Наставник одесситов вскоре может покинуть свой пост

Мороз отреагировал на информацию о смене главного тренера Черноморца

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал информацию о том, что его пост займет Роман Григорчук.

– Мы прибавляли от игры к игре, команда конкурентоспособная – это меня радует.

– Есть информация о том, что "Черноморец" планирует сменить главного тренера. Можете как-то это прокомментировать?

– У меня здесь нет комментариев, – сказал Мороз.

Напомним, что Роман Григорчук близок к возвращению в "Черноморец". О его назначении могут объявить уже сегодня, 14 декабря.

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В статье: Роман Григорчук Юрий Мороз Черноморец (Одесса)
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
14.12.2021 в 08:04
Как Мороз прокомментировал информацию?-- У меня здесь нет комментариев, – сказал Мороз. И на этом все.И зачем писать ни о чем?
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