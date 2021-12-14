Мороз отреагировал на информацию о смене главного тренера Черноморца

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал информацию о том, что его пост займет Роман Григорчук.

– Мы прибавляли от игры к игре, команда конкурентоспособная – это меня радует.

– Есть информация о том, что "Черноморец" планирует сменить главного тренера. Можете как-то это прокомментировать?

– У меня здесь нет комментариев, – сказал Мороз.

Напомним, что Роман Григорчук близок к возвращению в "Черноморец". О его назначении могут объявить уже сегодня, 14 декабря.