Шаран: Александрия занимает свое место в турнирной таблице УПЛ

Известный украинский тренер Владимир Шаран поделился мнением о выступлениях своей бывшей команды "Александрии" в первой части сезона УПЛ.

"Между "Александрией" и "Шахтером" была равная игра. Где-то мастерство и скорость "Шахтера" нивелировались тем, что футбольное поле было тяжелое. Безусловно, надо учитывать то, что "Шахтер" еще играл в еврокубках. Но "Александрия" выглядела очень достойно в плане организации игры в плане игры в обороне. Это была равная, где-то ничейная игра. Но мастерство сыграло свою роль в завершающих стадиях атак. В целом была боевая игра. "Александрия", как и раньше, сейчас очень боевито действует против "Шахтера". "Александрия" - неудобный соперник для "Шахтера".

До начала этого сезона многие скептики говорили, что "Александрия" будет бороться за выживание. Но, честно говоря, я вообще таких высказываний не понимал. Если так разобраться, то в команде, однозначно, нужно было проводить ротацию состава. Это нужно было мне сделать немножко раньше. Я это знал. Но я этого, к сожалению, не сделал.