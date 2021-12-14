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Шаран: Александрия занимает свое место в турнирной таблице УПЛ
Специалист высказался о выступлениях своей бывшей команды
Фото: ФК Шахтер
Известный украинский тренер Владимир Шаран поделился мнением о выступлениях своей бывшей команды "Александрии" в первой части сезона УПЛ.
"Между "Александрией" и "Шахтером" была равная игра. Где-то мастерство и скорость "Шахтера" нивелировались тем, что футбольное поле было тяжелое. Безусловно, надо учитывать то, что "Шахтер" еще играл в еврокубках. Но "Александрия" выглядела очень достойно в плане организации игры в плане игры в обороне. Это была равная, где-то ничейная игра. Но мастерство сыграло свою роль в завершающих стадиях атак. В целом была боевая игра. "Александрия", как и раньше, сейчас очень боевито действует против "Шахтера". "Александрия" - неудобный соперник для "Шахтера".
До начала этого сезона многие скептики говорили, что "Александрия" будет бороться за выживание. Но, честно говоря, я вообще таких высказываний не понимал. Если так разобраться, то в команде, однозначно, нужно было проводить ротацию состава. Это нужно было мне сделать немножко раньше. Я это знал. Но я этого, к сожалению, не сделал.
Многие ребята ушли из команды, так как они свое исчерпали в "Александрии". Не хочу называть фамилии, но, возможно, с ними надо было расставаться немножко раньше. В этом сезоне я смотрел практически каждую игру "Александрии". И за это время постоянно выходили в основе восемь человек, которых я в команду приглашал. Просто тогда по разным причинам они не играли, некоторые были еще молоды. К этому сезону они хорошо подготовились. В первых турах, возможно, не все команды особо воспринимали "Александрию", потому что много футболистов покинули команду. А "Александрия" добивалась хороших результатов. Не скажу, что они ярко играли, но результаты были. Я считаю, безусловно, "Александрия" занимает свое место в турнирной таблице УПЛ. Сейчас, самое главное, правильно усилить состав. Конечно, хочется, чтобы александрийцы показали свое лицо и во второй части чемпионата.
У "Шахтера" также перед началом сезона произошли пертурбации в тренерском штабе и в составе. К сожалению, травмировались Траоре и Мораес. Как поменялся стиль при Де Дзерби? Может стало больше коротких передач и контроля мяча. Де Дзерби – импульсивный итальянец и его задача забрать чемпионство у "Динамо". Это "горняки" и подтверждают, находясь на первом месте. Но все равно "Шахтеру" нужно улучшать игру в обороне. А по поводу чемпионата Украины, то вся борьба за чемпионский титул впереди", - сказал Шаран.
Напомним, на зимний перерыв александрийцы идут шестыми в турнирной таблице УПЛ - у них 26 очков.
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