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Нападающий Миная вскоре пройдет медосмотр в Карабахе - СМИ
Футболист близок к смене клубной прописки
Фото: ФК Минай
Нападающий "Миная" Рустам Ахмедзаде прибыл в Баку для подписания контракта с "Карабахом". Об этом пишет Meta-ratings.com.ua.
Сегодня, во вторник, 14 декабря 20-летний форвард сборной Азербайджана пройдет медосмотр для новой команды. Если проблем со здоровьем не возникнет, то футболист продолжит карьеру в Азербайджане.
Ахмедзаде присоединился к "Минаю" летом 2020 года. За это время он провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и оформил четыре результативные передачи. В активе Рустама также три матча за национальную сборную Азербайджана.
Напомним, на зимний перерыв "Минай" ушел на предпоследнем, 15-м месте УПЛ. "Карабах" уверенно лидирует в чемпионате Азербайджана.
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