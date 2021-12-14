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Нападающий Миная вскоре пройдет медосмотр в Карабахе - СМИ

Премьер-лига
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Футболист близок к смене клубной прописки

Нападающий Миная вскоре пройдет медосмотр в Карабахе - СМИ

Фото: ФК Минай

Новина українською

Нападающий "Миная" Рустам Ахмедзаде прибыл в Баку для подписания контракта с "Карабахом". Об этом пишет Meta-ratings.com.ua.

Сегодня, во вторник, 14 декабря 20-летний форвард сборной Азербайджана пройдет медосмотр для новой команды. Если проблем со здоровьем не возникнет, то футболист продолжит карьеру в Азербайджане.

Ахмедзаде присоединился к "Минаю" летом 2020 года. За это время он провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и оформил четыре результативные передачи. В активе Рустама также три матча за национальную сборную Азербайджана.

Напомним, на зимний перерыв "Минай" ушел на предпоследнем, 15-м месте УПЛ. "Карабах" уверенно лидирует в чемпионате Азербайджана.

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В статье: Карабах (Агдам) ФК Минай Рустам Ахмедзаде
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Источник:
Meta-Ratings

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