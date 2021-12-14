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Воробей: Селезневу надо быть сдержаннее. Он же не Вася из какого-то села
Известный форвард – о конфликте бывшего одноклубника с журналистом
Фото: ФК Минай
Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Андрей Воробей высказался касательно угроз от форварда Евгения Селезнева в адрес журналиста Андрея Сенькива.
"Я к этому отношусь негативно. Журналисты пишут иногда хорошее, иногда плохое. Всегда есть довольные, есть недовольные. И всегда будут провокации. Тем более Жене надо быть сдержаннее. Он сейчас на первых страницах, хочет рекорд побить. Он же не Вася из какого-то села.
Всегда будут его из-под тишка снимать. Будут с трибун его провоцировать. Надо уметь себя сдерживать. Это неправильно, я согласен, но разные люди есть, всех не заткнешь. На этом люди делают себе пиар какой-то. И таких людей много, но и хороших очень много. Надо не пылить, а немного взвешивать всю информацию", - сказал Воробей.
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