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Воробей: Селезневу надо быть сдержаннее. Он же не Вася из какого-то села

Премьер-лига
(2 голосов)

Известный форвард – о конфликте бывшего одноклубника с журналистом

Воробей: Селезневу надо быть сдержаннее. Он же не Вася из какого-то села

Фото: ФК Минай

Новина українською

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Андрей Воробей высказался касательно угроз от форварда Евгения Селезнева в адрес журналиста Андрея Сенькива.

"Я к этому отношусь негативно. Журналисты пишут иногда хорошее, иногда плохое. Всегда есть довольные, есть недовольные. И всегда будут провокации. Тем более Жене надо быть сдержаннее. Он сейчас на первых страницах, хочет рекорд побить. Он же не Вася из какого-то села.

Всегда будут его из-под тишка снимать. Будут с трибун его провоцировать. Надо уметь себя сдерживать. Это неправильно, я согласен, но разные люди есть, всех не заткнешь. На этом люди делают себе пиар какой-то. И таких людей много, но и хороших очень много. Надо не пылить, а немного взвешивать всю информацию", - сказал Воробей.

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В статье: Евгений Селезнев Андрей Воробей ФК Минай Андрей Сенькив
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (9)
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zafo62
14.12.2021 в 12:31
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
-1
tamerlan58 (Львов)
14.12.2021 в 12:17
Коли бездарні футболісти почнуть себе вести як люди зі села,може тоді у нас в Україні буде футбол.Неграмотні ,невиховані сопляки грають в футбол для Василів,яки составляють аудиторію вболівальників. І Воробей такий же рагуль,якщо робить таки порівняння.
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+2
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
14.12.2021 в 12:02
Він не Вася з села, він Жека з Макєєвки))))
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.12.2021 в 12:00
Зачем обидели Васю из какого-то села? Он же не тунец.
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+4
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
14.12.2021 в 11:48
В том то и дело, что оно из села Донецкое, поэтому и быдло!
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+4
-1
Arthas (Севастополь)
14.12.2021 в 11:12
мм... бидло-порівняння в заголовку, найс контент.
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0
-1
Caballero (DC)
14.12.2021 в 11:28
Схлопочет Андрей от Жени в глаз.
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+2
-1
Dozenko (NewYork)
14.12.2021 в 10:57
это он на Кобина намекает ?
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+1
0
Caballero (DC)
14.12.2021 в 10:53
Умняк Андрей. С Ахметовым в карты играл.
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+3
0


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