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Воробей - карты с Ахметовым, бразильцы Луческу, Селезнев, жизнь без Донецка
Андрей Воробей – легендарный нападающий Шахтера и сборной Украины. Услышьте кучу крутых историй от него в новом выпуске рубрики "В ДЕСЯТКУ"! Экс-форвард ответил на лучшие вопросы пользователей Sport.ua: как Луческу нянчился с бразильцами, как играл в карты с Ахметовым, тяжело ли жить без Донецка, как реагировал на скандал с Селеневым и еще много веселых историй!
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Комментарии (1)
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zafo62
14.12.2021 в 12:31
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