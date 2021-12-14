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Воробей - карты с Ахметовым, бразильцы Луческу, Селезнев, жизнь без Донецка

Премьер-лига
(1 голосов)
Воробей - карты с Ахметовым, бразильцы Луческу, Селезнев, жизнь без Донецка

Новина українською

Андрей Воробей – легендарный нападающий Шахтера и сборной Украины. Услышьте кучу крутых историй от него в новом выпуске рубрики "В ДЕСЯТКУ"! Экс-форвард ответил на лучшие вопросы пользователей Sport.ua: как Луческу нянчился с бразильцами, как играл в карты с Ахметовым, тяжело ли жить без Донецка, как реагировал на скандал с Селеневым и еще много веселых историй!

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В статье: Андрей Воробей
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Комментарии (1)
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zafo62
14.12.2021 в 12:31
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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