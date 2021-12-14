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Хавбек Мариуполя: Считаю, что мы показывали хороший футбол

Премьер-лига
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По словам футболиста, "азовцам" не везло с реализацией

Хавбек Мариуполя: Считаю, что мы показывали хороший футбол

Фото: ФК Мариуполь

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Полузащитник "Мариуполя" Михаил Хромей прокомментировал домашнее поражение от "Днепра-1" (0:3) в поединке 18-го тура УПЛ.

— Какие ваши впечатления после матча?

— Тяжелый матч выдался, многое сработало не в нашу пользу, пытались выиграть, но не получилось.

— Можете прокомментировать эпизод с назначением второго пенальти?

— В тот момент мы были уверены, что там нет никакого фола. Но судья указал на точку.

— Как себя чувствует Алексей Кащук?

— Конечно, он расстроился, но это футбол. Такое бывает.

— Зима — время подводить промежуточные итоги. Как оцениваете первую часть чемпионата?

— Я считаю, что мы показывали хороший футбол, но слишком часто нам не везло с реализацией.

— Как вы думаете, есть ли силы и возможности у команды изменить ситуацию после зимней паузы?

— Безусловно, я думаю, у нас есть все для этого, - сказал Хромей.

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В статье: ФК Мариуполь СК Днепр-1 Михаил Хромей
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Источник:
ФК Мариуполь

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