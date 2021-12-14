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Хавбек Мариуполя: Считаю, что мы показывали хороший футбол
По словам футболиста, "азовцам" не везло с реализацией
Фото: ФК Мариуполь
Полузащитник "Мариуполя" Михаил Хромей прокомментировал домашнее поражение от "Днепра-1" (0:3) в поединке 18-го тура УПЛ.
— Какие ваши впечатления после матча?
— Тяжелый матч выдался, многое сработало не в нашу пользу, пытались выиграть, но не получилось.
— Можете прокомментировать эпизод с назначением второго пенальти?
— В тот момент мы были уверены, что там нет никакого фола. Но судья указал на точку.
— Как себя чувствует Алексей Кащук?
— Конечно, он расстроился, но это футбол. Такое бывает.
— Зима — время подводить промежуточные итоги. Как оцениваете первую часть чемпионата?
— Я считаю, что мы показывали хороший футбол, но слишком часто нам не везло с реализацией.
— Как вы думаете, есть ли силы и возможности у команды изменить ситуацию после зимней паузы?
— Безусловно, я думаю, у нас есть все для этого, - сказал Хромей.
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