Хавбек Мариуполя: Считаю, что мы показывали хороший футбол

Полузащитник "Мариуполя" Михаил Хромей прокомментировал домашнее поражение от "Днепра-1" (0:3) в поединке 18-го тура УПЛ.

— Какие ваши впечатления после матча?

— Тяжелый матч выдался, многое сработало не в нашу пользу, пытались выиграть, но не получилось.

— Можете прокомментировать эпизод с назначением второго пенальти?

— В тот момент мы были уверены, что там нет никакого фола. Но судья указал на точку.

— Как себя чувствует Алексей Кащук?

— Конечно, он расстроился, но это футбол. Такое бывает.

— Зима — время подводить промежуточные итоги. Как оцениваете первую часть чемпионата?

— Я считаю, что мы показывали хороший футбол, но слишком часто нам не везло с реализацией.

— Как вы думаете, есть ли силы и возможности у команды изменить ситуацию после зимней паузы?

— Безусловно, я думаю, у нас есть все для этого, - сказал Хромей.