Де Дзерби: Не думаю, что для Ахметова важно число добытых титулов

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о своих взаимоотношениях с президентом донецкого клуба Ринатом Ахметовым.

- Вы наверняка слышали комплименты президента Рината Ахметова за смелый атакующий футбол "Шахтера" образца Роберто Де Дзерби и доверие молодых. Вот прогресс молодежи – это Ваша миссия, Ваша обязанность, или Ваше личное призвание?

- Мне было очень приятно получить такие слова благодарности от президента, это было очень неожиданно. У меня изначально было ощущение большой ответственности по отношению к нему, к клубу. А теперь еще больше. То, что я могу дать, это мое серьезное отношение к работе, мои умения 24 часа в сутки и 7 дней в неделю работать на благосостояние клуба. Не думаю, что важно число добытых титулов. Важно то, что для меня на первом месте стоит моя работа. Президент уделяет большое внимание молодежи, знает и чувствует игру. Он хорошо понимает, когда человек выкладывается на максимум. Я хочу не только заниматься подготовкой молодого поколения, но и сделать их действительно сильными футболистами. Я хочу содействовать экономическому развитию клуба, мы можем готовить молодых игроков и потом продавать их. Это значит хорошо работать. И совсем не значит отсутствие амбиций. Это работа над улучшением клуба и одновременно над улучшением меня как тренера.

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Вы сами вспомнили, что уже будучи игроком еще, имели вспыльчивый характер, могли спорить с тренером, со спортивным директором, сейчас Вы можете разрешить своим подопечным вступать в споры с Вами, или слово тренера – это закон?

Тренер – это такой же человек, как и футболист. У нас разные ответственности и задачи. Не то чтобы тренер был важнее, но когда тренер говорит, его должны слушать. Потому что его должность отличается от должности футболиста. Я всегда открыт к диалогу с футболистами. Более того, часто они, их ответы, наш обмен мнениями помогают мне улучшить тактические схемы. Я готов выслушать их точку зрения.

- Ранее с одним из нынешних подопечных Вы пересекались еще в игровой карьере, когда Вы в Румынии играли против Жуниора Мораеса, запомнили, или ничего такого особенного?

- Да, действительно. Моя команда выиграла тогда со счётом 3:0. Я его тогда не запомнил, но он мне вспомнил.

- Сейчас клуб продлил контракт с Мораесом, значит ли это, что зимой, даже ввиду травмы Траоре Вы не будете искать усиление нападения?

- Я пока не знаю. Не могу однозначно ответить на планы на трансферном рынке. Но новость о том, что Жуниору продлили контракт – это очень хорошая новость, ведь он замечательный игрок и человек, он имеет опыт побед в чемпионате. Насчет новостей из трансферного рынка нужно еще подождать, — сказал Де Дзерби.