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Миколенко в ближайшие дни перейдет в европейский клуб - источник
Стороны согласовывают последние детали соглашения
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" в начавшемся межсезонье с большой долей вероятности останется без одного из ведущих игроков своей команды.
Как сообщает Meta-ratings.com.ua, в самые ближайшие дни киевляне расстанутся с защитником столичной команды Виталием Миколенко.
По информации источника, в скором времени будет объявлено о трансфере Миколенко в один из известных европейских клубов. Сейчас стороны согласовывают последние детали соглашения.
Ранее была информация, что Миколенко может перейти в "Дженоа", которую возглавляет экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
В нынешнем сезоне 22-летний Миколенко в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.
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