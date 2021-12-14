Миколенко в ближайшие дни перейдет в европейский клуб - источник

Киевское "Динамо" в начавшемся межсезонье с большой долей вероятности останется без одного из ведущих игроков своей команды.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, в самые ближайшие дни киевляне расстанутся с защитником столичной команды Виталием Миколенко.

По информации источника, в скором времени будет объявлено о трансфере Миколенко в один из известных европейских клубов. Сейчас стороны согласовывают последние детали соглашения.

Ранее была информация, что Миколенко может перейти в "Дженоа", которую возглавляет экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

В нынешнем сезоне 22-летний Миколенко в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.