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Миколенко в ближайшие дни перейдет в европейский клуб - источник

Премьер-лига
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(4 голосов)

Стороны согласовывают последние детали соглашения

Миколенко в ближайшие дни перейдет в европейский клуб - источник

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" в начавшемся межсезонье с большой долей вероятности останется без одного из ведущих игроков своей команды.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, в самые ближайшие дни киевляне расстанутся с защитником столичной команды Виталием Миколенко.

По информации источника, в скором времени будет объявлено о трансфере Миколенко в один из известных европейских клубов. Сейчас стороны согласовывают последние детали соглашения.

Ранее была информация, что Миколенко может перейти в "Дженоа", которую возглавляет экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

В нынешнем сезоне 22-летний Миколенко в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

Читайте такжеМиколенко: Я очень рад за Шевченко, но все мои мысли связаны с выступлениями в Динамо
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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
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Комментарии (38)
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anоnimus (Київ)
14.12.2021 в 14:25
Ярмоленко вже кар'єру відсидів. Відправляйте Миколенко
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0
0
Hanter44 (Baburka)
14.12.2021 в 14:16
Может-да,а может нет.Может дождик,может снег! "с большой долей вероятности" ... ,возможно... Сколько этих вероятностей уже было и сколько их нас ждет впереди
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.12.2021 в 14:01
Пошли околофутбольные сплетни. А может и не перейдёт...
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0
0
VladKoval61 (Херсон)
14.12.2021 в 14:00
куда же он намилился
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0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
14.12.2021 в 13:59
скоро вернуться игроки ДК2 из ЧО--куда их девать ведь Мирче они не нужны
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
14.12.2021 в 13:55
в Шахту) тоже ведь европейский клуб
Ответить
0
0
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simargl (Чернигов)
14.12.2021 в 13:52
Дженоа)?? А может Стяуа)?? И не Мыколенко , а Супряга))?? Теперь до февраля будут трансферы туда-сюда ...
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+2
0
FCZK-1922 (Кировоград)
14.12.2021 в 13:50
Если это так тогда большой плюс самому Виталику, сборной и конечно же Динамо в финансовом и имиджевом плане.
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0
0
Niva Vinnitsa
14.12.2021 в 13:50
Началось
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
14.12.2021 в 13:40
Ух ты я только написал снизу и сразу паспорт отдали)) свободу Миколенко)) но похоже это будет новости Супряга 2
Ответить
0
-1
Skotparker
14.12.2021 в 13:35
Кроме того ещё Сидклей вернётся с аренды
Ответить
0
0
Skotparker
14.12.2021 в 13:34
Да бразильца для Луческу купят на лево
Ответить
0
0
avatar
Nеxt-R (Киев)
14.12.2021 в 13:34
Це дно тільки в Чорноморець може перейти
Ответить
+3
-2
avatar
alex.belogubko (одесса)
14.12.2021 в 13:25
только не к Шеве --пример Коваленко
Ответить
+2
-1
Болельщик39 (Харьков)
14.12.2021 в 13:35
Шева будет выпускать его в любом случае. А там и опыта потихоньку наберётся.
Ответить
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
14.12.2021 в 13:41
Шеву скоро выгонят
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
14.12.2021 в 13:40
Что за мода упоминать Коваленко?) И причем он к Шеве в Италии? Есть же пример Малиновского, Яремчука, плюс-минус Зинченко - можно везде играть и закрепиться.
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+1
0
avatar
serhi2011 (Барселона)
14.12.2021 в 13:16
у світі спостерігається глобальне потепління,мабуть тому утки почали повертатись так передчасно...)
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.12.2021 в 13:14
)))))))))))))
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0
-3
Artemanat (Кривой Рог)
14.12.2021 в 12:53
Дубинчака вернут
Ответить
+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.12.2021 в 13:10
в отборе Дубинчак лучше
Ответить
0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
14.12.2021 в 13:17
Та он и в атаке наглее
+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
14.12.2021 в 12:53
Главное если правда это адаптации и язык
Ответить
+2
-1
avatar
Il Gatto
14.12.2021 в 12:46
Було б дуже й дуже збс, якщо не фейк
Ответить
+3
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.12.2021 в 13:08
збс - типа хорошо?
Ответить
+1
-1
avatar
Il Gatto
14.12.2021 в 13:20
збс це набагато краще, аніж хорошо)
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
14.12.2021 в 13:57
збс это превосходная степень хорошо)
0
0
аалекс ( Крым)
14.12.2021 в 12:44
Думаю, что к Шеве поедет.
Ответить
+2
-2
Artemanat (Кривой Рог)
14.12.2021 в 12:53
Денег у Дженоа нет на него,так что вряд ли
Ответить
+5
0
alktus (Хмельницкий)
14.12.2021 в 13:02
скорее всего аренда
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
14.12.2021 в 13:18
Вроде как Наполи
Ответить
0
0
grasshopper1 (Харьков)
14.12.2021 в 12:40
ура. Только бы не утка. Еще бы Шапаренко, Циганкова и Забарного куда-нить отпустить. И за сборную можно быть спокойным какое-то время
Ответить
+4
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
14.12.2021 в 12:43
А за Динамо? Или выступления украинских клубов в еврокубках - пох?
Ответить
+2
-6
avatar
Romerik (YNWA)
14.12.2021 в 12:46
Про всех он перегнул конечно, но что с Миколенко что без Динамо выступило бы так же в еврокубках. Он роли не играет...
+3
0
grasshopper1 (Харьков)
14.12.2021 в 12:46
Нет не пох. Только даже с ними выступления ни о чем. Нужно ребяткам расти
+5
-1
chakvoron (Хоростків)
14.12.2021 в 12:53
Нехай хтось з молодих грає на його місці. Все одно Динамо в єврокубках дно з Миколенком чи без нього
+4
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.12.2021 в 13:12
когда они ещё будут... квалификация в ЛЧ в августе
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.12.2021 в 13:08
если только там не на лавку
Ответить
+1
0


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