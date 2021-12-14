Воробей: Бразильским любимчикам Луческу было многое позволено

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Андрей Воробей рассказал об отношении Мирчи Луческу к бразильским легионерам.

"На тот момент, когда я был в команде, любимчиками Луческу были Жадсон, Матузалем, Брандао тот же. Им было много позволено того, что нельзя было делать. Кто-то нес наказание, а кому-то это сходило с рук. Конечно же, это влияло на атмосферу в команде. Были ситуации с нарушением режима. Когда Брандао только пришел в команду, он был один бразилец, то был "тише воды, ниже травы".

А когда их стало много, такая колония появилась... Брандао был такой наглый человек. Они ни с кем не считались, им все было по барабану. Мы не проводили время с ними. Я хорошо дружил с Левандовски, Хюбшманом, тем же Лехой Гаем. Мы с ними по менталитету были похожими. У нас не было сплоченного коллектива. На поле мы понимали друг друга, но только тренировка закончилась - все по норам, у каждого свои задачи", - сказал Воробей.