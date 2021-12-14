Источник: Ингулец остался без спортивного директора

Спортивный директор петровского "Ингульца" Вадим Яровой покинул свой пост в клубе, пишет FootBoom.

Причины отставки не уточняются.

Функционер занимал свою должность с июля нынешнего года. До этого, в течение 8 лет он работал в "Александрии". Еще три года до того - в "Украгрокоме".

Напомним, что "Ингулец" завершил осеннюю часть сезона на 14-м месте в Украинской Премьер-лиге.