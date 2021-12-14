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Источник: Ингулец остался без спортивного директора

Премьер-лига
(1 голосов)

Причины отставки не уточняются

Источник: Ингулец остался без спортивного директора

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Спортивный директор петровского "Ингульца" Вадим Яровой покинул свой пост в клубе, пишет FootBoom.

Причины отставки не уточняются.

Функционер занимал свою должность с июля нынешнего года. До этого, в течение 8 лет он работал в "Александрии". Еще три года до того - в "Украгрокоме".

Напомним, что "Ингулец" завершил осеннюю часть сезона на 14-м месте в Украинской Премьер-лиге.

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В статье: Вадим Яровой Ингулец (Петрово)
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Источник:
FooBoom

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ещё не специалист (Кривой Рог)
14.12.2021 в 13:53
Метревели в спортдиры с Ф1\2\3 ушел Очередь Леоненко...
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