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Источник: Ингулец остался без спортивного директора
Причины отставки не уточняются
Фото: ФК Ингулец
Спортивный директор петровского "Ингульца" Вадим Яровой покинул свой пост в клубе, пишет FootBoom.
Причины отставки не уточняются.
Функционер занимал свою должность с июля нынешнего года. До этого, в течение 8 лет он работал в "Александрии". Еще три года до того - в "Украгрокоме".
Напомним, что "Ингулец" завершил осеннюю часть сезона на 14-м месте в Украинской Премьер-лиге.
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Источник:FooBoom
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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
14.12.2021 в 13:53
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