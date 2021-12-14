"Может правда, а может, и нет". Вице-президент Динамо - о возможном уходе Миколенко

Сегодня, 14 декабря в ряде СМИ появилась информация о том, что киевское "Динамо" уже этой зимой собирается расстаться с основным защитником Виталием Миколенко.

Вице-президент "бело-синих" Алексей Семененко немного прояснил ситуацию по этому вопросу.

"Я не в курсе, никто ничего мне на эту тему не говорил. Поэтому не знаю. Для меня эта информация на уровне нуля. Может, правда, а может, и нет – мне президент такие вещи не говорит", – сказал Семененко.

Отметим, что итальянские СМИ сватают 22-летнего украинца в "Дженоа", которую возглавляет экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко.