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"Может правда, а может, и нет". Вице-президент Динамо - о возможном уходе Миколенко

Премьер-лига
(1 голосов)

Функционер "бело-синих" не подтвердил, но и не опроверг слухи

"Может правда, а может, и нет". Вице-президент Динамо - о возможном уходе Миколенко

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня, 14 декабря в ряде СМИ появилась информация о том, что киевское "Динамо" уже этой зимой собирается расстаться с основным защитником Виталием Миколенко.

Вице-президент "бело-синих" Алексей Семененко немного прояснил ситуацию по этому вопросу.

"Я не в курсе, никто ничего мне на эту тему не говорил. Поэтому не знаю. Для меня эта информация на уровне нуля. Может, правда, а может, и нет – мне президент такие вещи не говорит", – сказал Семененко.

Отметим, что итальянские СМИ сватают 22-летнего украинца в "Дженоа", которую возглавляет экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Читайте такжеДинамо объявило ценник на Миколенко. Дженоа не готов выплатить эту сумму
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В статье: Алексей Семененко Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
fanday

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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.12.2021 в 15:36
Час назад сам писал: может уходит, может нет.
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AntinBandera (Leopolis)
14.12.2021 в 15:29
Ви тупо схарили, дорога редакціє. Як можна писати "Семененко трохи прояснив", якщо насправді він сказав, що взагалі нічого про це не знає?
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
14.12.2021 в 15:27
Если бы Семененко смолчал-за умного бы сошел,а так...
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+1
0
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vadooo (Слатино)
14.12.2021 в 15:19
Зимняя ахинея. О Супряге забыли.
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0
0
kravaserega (Kyiv)
14.12.2021 в 14:50
Так Шевченко уже раз десять сказал, что без паспорта ЕС им никто не нужен
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+1
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Болельщик39 (Харьков)
14.12.2021 в 15:01
Продаст или отправит в аренду конкурента.
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0
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Arni-86 (Одесса)
14.12.2021 в 14:36
Прояснив, так прояснив.... зачем такое публиковать. А переходит скорее всего в Эвертон
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+1
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Hanter44 (Baburka)
14.12.2021 в 14:36
"Вице-президент "бело-синих" Алексей Семененко немного прояснил ситуацию" Так я таки не понял: А что он прояснил,если он сам ничего не знает?
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Zolotoy Myach (Chicago)
14.12.2021 в 14:34
Ну так себе новость. Кто-то считает этого Семененка г*ндоном, а кто-то контрацептивом
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+2
-2


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