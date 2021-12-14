Всего три кандидата. Шахтер выбирает лучшего игрока месяца

"Шахтер" назвал претендентов на звание лучшего игрока команды в декабре.

На этот раз кандидатов трое. В списке номинантов Маркос Антонио, Михаил Мудрик и Жуниор Мораес.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальных соцсетях клуба: инстаграм, телеграм, фейсбук.

⚒ Кто был лучшим игроком «Шахтера» в последнем месяце 2021 года? ????



Маркос Антонио, Михаил Мудрик или Жуниор Мораес? Голосуйте в опросе в нашем Telegram-канале ⬇https://t.co/fPFZ7qyIEc



Кандидаты – лучшие игроки матчей декабря pic.twitter.com/9pTGdQgLB7 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 14, 2021

Напомним, "Шахтер" ушел на зимнюю паузу в чемпионате Украины в качестве лидера.