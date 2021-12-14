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Всего три кандидата. Шахтер выбирает лучшего игрока месяца

Премьер-лига
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Голосование проходит в социальных сетях клуба

Всего три кандидата. Шахтер выбирает лучшего игрока месяца

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" назвал претендентов на звание лучшего игрока команды в декабре.

На этот раз кандидатов трое. В списке номинантов Маркос Антонио, Михаил Мудрик и Жуниор Мораес.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальных соцсетях клуба: инстаграм, телеграм, фейсбук.

Напомним, "Шахтер" ушел на зимнюю паузу в чемпионате Украины в качестве лидера.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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