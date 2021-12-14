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Всего три кандидата. Шахтер выбирает лучшего игрока месяца
Голосование проходит в социальных сетях клуба
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" назвал претендентов на звание лучшего игрока команды в декабре.
На этот раз кандидатов трое. В списке номинантов Маркос Антонио, Михаил Мудрик и Жуниор Мораес.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальных соцсетях клуба: инстаграм, телеграм, фейсбук.
⚒ Кто был лучшим игроком «Шахтера» в последнем месяце 2021 года? ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 14, 2021
Маркос Антонио, Михаил Мудрик или Жуниор Мораес? Голосуйте в опросе в нашем Telegram-канале ⬇https://t.co/fPFZ7qyIEc
Кандидаты – лучшие игроки матчей декабря pic.twitter.com/9pTGdQgLB7
Напомним, "Шахтер" ушел на зимнюю паузу в чемпионате Украины в качестве лидера.
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