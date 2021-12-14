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Десна близка к потере сразу трех своих лидеров

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболисты не продлили сотрудничество с клубом

Десна близка к потере сразу трех своих лидеров

Фото: ФК Десна

Новина українською

17 января черниговсая "Десна" планирует возобновить подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.

31 декабря заканчиваются контракты с "Десной" у ведущих игроков - Андрея Тотовицкого, Филиппа Будковского, Левана Арвеладзе и пока они не дали согласия на продолжение сотрудничества.

30 июня 2022 года истекает срок соглашений с "Десной" у вратарей Игоря Литовки, Романа Мысака, защитника Евгения Селина, полузащитников Андрея Домбровского, Владлена Юрченко и нападающего Дениса Безбородько и клубному руководству необходимо определиться, останутся ли они летом в команде, поскольку уже зимой футболисты могут вести переговоры с новыми командами и летом уйти бесплатно.

Напомним, что "Десна" занимает в чемпионате УПЛ седьмое место, набрав 25 очков.

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В статье: Десна (Чернигов)
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Комментарии (3)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.12.2021 в 16:13
Бачу серед них лише одного лідера - Тотовиицького.
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0
белорус (Киев)
14.12.2021 в 15:19
Можно уже и ставки делать на то будет ли играть Десна в УПЛ следующей осенью - да (8.0), нет (1.15) и на то, что через полтора года такой команды не будет вообще - да (1.05), нет -(10.5). Делайте ваши ставки господа!!!
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0
-1
белорус (Киев)
14.12.2021 в 15:24
немножко перемудрил по следующую осень - коэффициенты наоборот
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0
-1


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