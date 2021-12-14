Десна близка к потере сразу трех своих лидеров

17 января черниговсая "Десна" планирует возобновить подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.

31 декабря заканчиваются контракты с "Десной" у ведущих игроков - Андрея Тотовицкого, Филиппа Будковского, Левана Арвеладзе и пока они не дали согласия на продолжение сотрудничества.

30 июня 2022 года истекает срок соглашений с "Десной" у вратарей Игоря Литовки, Романа Мысака, защитника Евгения Селина, полузащитников Андрея Домбровского, Владлена Юрченко и нападающего Дениса Безбородько и клубному руководству необходимо определиться, останутся ли они летом в команде, поскольку уже зимой футболисты могут вести переговоры с новыми командами и летом уйти бесплатно.

Напомним, что "Десна" занимает в чемпионате УПЛ седьмое место, набрав 25 очков.