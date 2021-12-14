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Де Дзерби - о своем удалении: Я просто праздновал 300-й матч на тренерской скамье
Тренер говорит, что это не способ давления на судей
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер "
- Хотелось бы поговорить о Ваших отношениях с арбитражем, которые весьма специфические, давление на судей... это составляющая победной стратегии?
- Нет, у меня нет никакой стратегии. Но есть вещи, которые мне не очень понравились. Мне не нравится, когда есть разное отношение, и я попросил обратить внимание именно когда случился такой эпизод. Арбитры – это такие же люди, как и мы с вами, они тоже могут ошибаться. Я никогда не накручиваю себя заранее. Я имею в виду то, что я уже много раз отмечал, я ни в коем случае не хочу давить на судей. И не хочу, чтобы это делали другие тренеры, никто не должен злоупотреблять своим положением.
- То, что Вас впервые в карьере удалили Вас остановит от лишних разговоров с судьями?
- Нет, я просто праздновал трехсотый матч на тренерской скамье и таким образом хотел запечатлеть этот момент. Именно таким образом, получив красную карточку.
- В Украину приехал работать Ваш соотечественник Никола Риццоли, успели ли с ним пообщаться и что ожидаете от его работы в качестве куратора украинского судейства?
- Нет, у меня еще не было возможности пообщаться с ним. Никола – это серьезный талантливый человек. Я думаю, он плодотворно поработает здесь, улучшит уровень подготовки украинских арбитров. Уверен, его здесь будут уважать, ведь его отличает высокая культура общения.
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