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Довбик не планирует переходить в Шахтер или Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Форвард хочет попробовать себя в Европе

Довбик не планирует переходить в Шахтер или Динамо

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик не планирует переходить в один из украинских грандов – "Шахтер" или "Динамо".

Как сообщает "ТаТаТаке", футболист хотел бы попробовать свои силы в одном из европейских топ-чемпионатов.

Отмечается, что к форварду есть интерес со стороны нескольких клубов Серии A, а также клубов Бундеслиги и АПЛ, однако пока что без какой-либо конкретики.

Таким образом, Довбик, вероятно, доиграет сезон в "Днепре-1".

Напомним, что в нынешнем сезоне Довбик забил 14 голов и на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.12.2021 в 17:57
Навіщо тобі то кримінальне болото? Краще в Європу.
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alex.belogubko (одесса)
14.12.2021 в 17:53
Молодец ШД и ДК это команды только для УПЛ а в ЕК ты сам видел позорники
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