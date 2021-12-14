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Довбик не планирует переходить в Шахтер или Динамо
Форвард хочет попробовать себя в Европе
фото - СК Дніпро-1
Форвард "
Как сообщает "ТаТаТаке", футболист хотел бы попробовать свои силы в одном из европейских топ-чемпионатов.
Отмечается, что к форварду есть интерес со стороны нескольких клубов Серии A, а также клубов Бундеслиги и АПЛ, однако пока что без какой-либо конкретики.
Таким образом, Довбик, вероятно, доиграет сезон в "Днепре-1".
Напомним, что в нынешнем сезоне Довбик забил 14 голов и на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата.
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