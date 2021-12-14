Довбик не планирует переходить в Шахтер или Динамо

Форвард " Днепра-1 " Артем Довбик не планирует переходить в один из украинских грандов – "Шахтер" или "Динамо".

Как сообщает "ТаТаТаке", футболист хотел бы попробовать свои силы в одном из европейских топ-чемпионатов.

Отмечается, что к форварду есть интерес со стороны нескольких клубов Серии A, а также клубов Бундеслиги и АПЛ, однако пока что без какой-либо конкретики.

Таким образом, Довбик, вероятно, доиграет сезон в "Днепре-1".

Напомним, что в нынешнем сезоне Довбик забил 14 голов и на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата.