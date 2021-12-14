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Малиновский: Марлос сделал очень много для Шахтера, сборной, и всего украинского футбола
Руслан отреагировал на уход Марлоса из Шахтера
instagram.com/malinovskyi_18
Хавбек "Аталанты" и
"Человек с большой буквы!!!! Который сделал очень много для "Шахтера", сборной, и всего украинского футбола. Удачи, мой друг", — написал Малиновский.
Напомним, что с 2011 по 2017 годы контракт Малиновского принадлежал донецкому "Шахтеру".
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Комментарии (1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
14.12.2021 в 17:20
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