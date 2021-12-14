Малиновский: Марлос сделал очень много для Шахтера, сборной, и всего украинского футбола

Хавбек "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский отреагировал на уход 33-летнего полузащитника Марлоса из "Шахтера".

"Человек с большой буквы!!!! Который сделал очень много для "Шахтера", сборной, и всего украинского футбола. Удачи, мой друг", — написал Малиновский.

Напомним, что с 2011 по 2017 годы контракт Малиновского принадлежал донецкому "Шахтеру".