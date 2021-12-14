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Малиновский: Марлос сделал очень много для Шахтера, сборной, и всего украинского футбола

Премьер-лига
(1 голосов)

Руслан отреагировал на уход Марлоса из Шахтера

Малиновский: Марлос сделал очень много для Шахтера, сборной, и всего украинского футбола

instagram.com/malinovskyi_18

Новина українською

Хавбек "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский отреагировал на уход 33-летнего полузащитника Марлоса из "Шахтера".

"Человек с большой буквы!!!! Который сделал очень много для "Шахтера", сборной, и всего украинского футбола. Удачи, мой друг", — написал Малиновский.

Напомним, что с 2011 по 2017 годы контракт Малиновского принадлежал донецкому "Шахтеру".

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В статье: Марлос Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
14.12.2021 в 17:20
Нормальная реакция, обыкновенного порядочного человека.
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