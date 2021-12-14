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Три игрока зимой могут покинуть Ингулец
Команда выйдет из отпуска 12 января
upl.ua
После матча с "Десной" в 18-м туре УПЛ (2:1) "
Один из этапов подготовки подопечные Сергея Лавриненко проведут в Турции.
Пока что неизвестно, будут ли выступать в весенней части сезона за "Ингулец" Илья Коваленко, Владислав Шарай и Михаил Плохотнюк.
Напомним, что "Ингулец" занимает в чемпионате УПЛ 14 место, набрав 13 очков.
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Источник:Meta Ratings
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
14.12.2021 в 18:30
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