Три игрока зимой могут покинуть Ингулец

После матча с "Десной" в 18-м туре УПЛ (2:1) " Ингулец " ушел в отпуск, выйти из которого планирует 12 января 2022 года.

Один из этапов подготовки подопечные Сергея Лавриненко проведут в Турции.

Пока что неизвестно, будут ли выступать в весенней части сезона за "Ингулец" Илья Коваленко, Владислав Шарай и Михаил Плохотнюк.

Напомним, что "Ингулец" занимает в чемпионате УПЛ 14 место, набрав 13 очков.