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Три игрока зимой могут покинуть Ингулец

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда выйдет из отпуска 12 января

Три игрока зимой могут покинуть Ингулец

upl.ua

Новина українською

После матча с "Десной" в 18-м туре УПЛ (2:1) "Ингулец" ушел в отпуск, выйти из которого планирует 12 января 2022 года.

Один из этапов подготовки подопечные Сергея Лавриненко проведут в Турции.

Пока что неизвестно, будут ли выступать в весенней части сезона за "Ингулец" Илья Коваленко, Владислав Шарай и Михаил Плохотнюк.

Напомним, что "Ингулец" занимает в чемпионате УПЛ 14 место, набрав 13 очков.

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В статье: Илья Коваленко Ингулец (Петрово) Михаил Плохотнюк Владислав Шарай
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
14.12.2021 в 18:30
Ужас. Все , хана Ингульцу ... лидеры уходят !!!
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