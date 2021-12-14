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Ряд клубов УПЛ заинтересованы в аренде Бурды и Шабанова
Однако все не так просто
fcdynamo.kiev.ua
Журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский высказался о возможной аренде двух центребеков "
По слова источника, Бурда поедет на один из первых сборах "Динамо", однако его будущее в киевском клубе пока что не определено. Многие клубы УПЛ хотели бы арендовать защитника, однако пока что неясно, в какой форме он находится после тяжелой травмы.
В случае с Шабановым несколько другая история. Артема также хотели бы арендовать некоторые клубы УПЛ, однако тут дело в финансовом вопросе, так как никто кроме двух украинских грандов не потянет зарплату игрока в 20 тысяч (вероятно, речь идет о евро, - прим.)
Напомним, что Шабанов в текущем сезоне сыграл за "Динамо" 8 матчей, Бурда же вовсе не выходил на поле.
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