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Верес прекратил сотрудничество с Гегедошем

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Форвард уходит на правах свободного агента

Верес прекратил сотрудничество с Гегедошем

facebook.com/veres.club

Новина українською

"Верес " досрочно прекратил сотрудничество с форвардом Робертом Гегедошем. Футболист получил статус свободного агента.

Напомним, к "красно-черным" нападающий присоединился в августе 2020-го года.

С тех пор Роберт Гегедош сыграл за "Верес" 45 матчей и забил 10 мячей (7 голов в 25 поединках Первой лиги, 1 гол в 14 матчах УПЛ и 2 гола в 6 матчах Кубка Украины).

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В статье: Верес (Ровно) Роберт Гегедош
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
14.12.2021 в 20:05
сейчас все повалят в ЧО --хороший тренер и зарплата --жалко ушёл Авагимян
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0
sebekkiril (Dm.roslo)
14.12.2021 в 20:16
Вже черга зібралась, попустися.
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+2
0


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