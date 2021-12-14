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Верес прекратил сотрудничество с Гегедошем
Форвард уходит на правах свободного агента
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Напомним, к "красно-черным" нападающий присоединился в августе 2020-го года.
С тех пор Роберт Гегедош сыграл за "Верес" 45 матчей и забил 10 мячей (7 голов в 25 поединках Первой лиги, 1 гол в 14 матчах УПЛ и 2 гола в 6 матчах Кубка Украины).
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Источник:НК Верес
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
14.12.2021 в 20:05
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sebekkiril (Dm.roslo)
14.12.2021 в 20:16
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