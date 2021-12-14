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Остап Маркевич: Могу только попросить болельщиков не критиковать команду и не ставить на нас крест

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда завершила осеннюю часть сезона на последнем месте в таблице

Остап Маркевич: Могу только попросить болельщиков не критиковать команду и не ставить на нас крест

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич подытожил первую половину сезона для своей команды, рассказал о планах после отпуска и обратился к болельщикам.

"Я могу только попросить болельщиков не критиковать команду и не ставить на нас крест. Все еще впереди, и мы действительно стараемся играть в футбол, который был бы привлекателен для болельщиков. Конечно, нужен результат, и мы прекрасно это понимаем.

Но когда ребенок в 6-7 месяцев не умеет ходить, мы же на него не кричим и не критикуем, потому что понимаем, что ребенок не может этого делать в таком возрасте. Что-то похожее можно сказать и о нашей команде. Они сначала должны научиться действительно быть взрослыми: и в повседневной жизни, и на поле.

Мы выходим из отпуска 17 января. После недели пребывания в Мариуполе, втягивающих занятий и тестов, отправимся в Турцию, где почти месяц будем готовиться к первой игре с "Черноморцем". Сразу оттуда отправимся в Одессу.

Мы ожидаем усиления. Я думаю, что нам следует существенно усилиться, чтобы исправить ситуацию и быть конкурентоспособными. Молодые ребята, которые уже есть, могли бы набраться опыта у более опытных исполнителей. Думаю, что это будет вся центральная ось, защита и полузащита. Конечно, если будут хорошие футболисты на другие позиции, которые изъявят желание играть за "Мариуполь", мы не будем против", – сказал Маркевич.

Напомним, что после осенней части чемпионата "Мариуполь" с 8 очками замыкает турнирную таблицу УПЛ.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.12.2021 в 21:05
На ней поставили крест, создавая её...
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zero21 (Мариуполь)
14.12.2021 в 20:38
P. S как у меня могут быть 80 сообщений. Если я за все время авторизировался пару раз, и оставил 2 коммента.. Ау админы?
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zero21 (Мариуполь)
14.12.2021 в 20:35
Тому що ми на фронтi..
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WuTang (Київ)
14.12.2021 в 20:14
Чому фани будки не нападають на автобус з командою?
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-2
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Siren05 (Мариуполь)
14.12.2021 в 20:40
А потому что нападать на автобус команды, это всё равно, что собаке бросаться на палку, которую держит хозяин палки. " Зри в корень! ", как говорил Кузьма Прутков и ищи настоящую причину такого положения команды. А то, что получилось у одесситов - это не пример, которому следует подражать. Они могли таким манером и игроков покалечить и вы бы им тоже аплодировали? Нет, " такой хоккей нам не нужен!"... А тебе ВуТанг, следовало бы подучиться правилам этикета, чтобы на нормальном языке обращаться к болельщикам нашей команды. Хотя кому я говорю - быдло оно и в столице быдло!
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