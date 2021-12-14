Остап Маркевич: Могу только попросить болельщиков не критиковать команду и не ставить на нас крест

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич подытожил первую половину сезона для своей команды, рассказал о планах после отпуска и обратился к болельщикам.

"Я могу только попросить болельщиков не критиковать команду и не ставить на нас крест. Все еще впереди, и мы действительно стараемся играть в футбол, который был бы привлекателен для болельщиков. Конечно, нужен результат, и мы прекрасно это понимаем.

Но когда ребенок в 6-7 месяцев не умеет ходить, мы же на него не кричим и не критикуем, потому что понимаем, что ребенок не может этого делать в таком возрасте. Что-то похожее можно сказать и о нашей команде. Они сначала должны научиться действительно быть взрослыми: и в повседневной жизни, и на поле.

Мы выходим из отпуска 17 января. После недели пребывания в Мариуполе, втягивающих занятий и тестов, отправимся в Турцию, где почти месяц будем готовиться к первой игре с "Черноморцем". Сразу оттуда отправимся в Одессу.

Мы ожидаем усиления. Я думаю, что нам следует существенно усилиться, чтобы исправить ситуацию и быть конкурентоспособными. Молодые ребята, которые уже есть, могли бы набраться опыта у более опытных исполнителей. Думаю, что это будет вся центральная ось, защита и полузащита. Конечно, если будут хорошие футболисты на другие позиции, которые изъявят желание играть за "Мариуполь", мы не будем против", – сказал Маркевич.