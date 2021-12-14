УАФ изучит вопрос ограничения количества арендованных игроков в клубах УПЛ и ПФЛ

Исполком УАФ утвердил изменения в регламенты соревнований и регламенты по аттестации, касающиеся клубов УПЛ и ПФЛ.

Так, по предложению Дирекции Украинской Премьер-лиги со следующего сезона в протокол матча можно будет вносить фамилии 23-х игроков и семерых официальных представителей клуба

Также со следующего сезона решено распространить позитивную практику относительно полной автономности арбитров от футбольных клубов в вопросах логистики и проживания, начатую в УПЛ, на соревнования ПФЛ в Первой лиге и Кубке Украины.

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Кроме того, Юридическому департаменту УАФ вместе с УПЛ и ПФЛ было поручено изучить вопрос ограничения количества арендованных игроков в клубах и доложить о соответствующих наработках на одном из следующих заседаний Исполкома УАФ.