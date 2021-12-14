Колос зимой бесплатно отпустит Дениса Костышина, если у игрока будут предложения от других клубов

" Колос " бесплатно отпустит хавбека Дениса Костышина уже зимой, если у игрока будут достойные предложения. Об этом сообщил журналист "Футбольного формата" Лев Галушко.

Президент клуба Андрей Засуха и хавбек достигли джентльменского соглашения в этмо вопросе.

Костышин-младший в текущем сезоне получает мало игровой практики, к тому же, вероятно, в зимнее окно возможен трансфер сильного легионера на его позицию.

Напомним, что контракт Костышина рассчитан до конца сезона.

Также отметим, что в текущем сезоне на счету 24-летнего Костышина 1 гол в 16 матчах УПЛ.