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Колос зимой бесплатно отпустит Дениса Костышина, если у игрока будут предложения от других клубов
Контракт игрока рассчитан до лета
instagram.com/kostyshyn_denys
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Президент клуба Андрей Засуха и хавбек достигли джентльменского соглашения в этмо вопросе.
Костышин-младший в текущем сезоне получает мало игровой практики, к тому же, вероятно, в зимнее окно возможен трансфер сильного легионера на его позицию.
Напомним, что контракт Костышина рассчитан до конца сезона.
Также отметим, что в текущем сезоне на счету 24-летнего Костышина 1 гол в 16 матчах УПЛ.
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