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Григорчук: Черноморец? Я буду говорить тогда, когда появится конкретика
Тренер продолжает напускать тумана
фото - ФК "Шахтер" Солигорск
Известный украинский тренер Роман Григорчук рассказал о своем возможном назначении главным тренером "
— Я понимаю, что вы хотите спросить, но мне нечего ответить. Я буду говорить тогда, когда появится конкретика. Я уже говорил, что дыма без огня не бывает. В данный момент мне добавить нечего.
— Возвращайтесь уже поскорее, мы вас ждем в украинском футболе.
— Посмотрим, дай бог, будет.
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Источник:fanday
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Комментарии (1)
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Kela (Одесса)
14.12.2021 в 22:36
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