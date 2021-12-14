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Григорчук: Черноморец? Я буду говорить тогда, когда появится конкретика

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Тренер продолжает напускать тумана

Григорчук: Черноморец? Я буду говорить тогда, когда появится конкретика

фото - ФК "Шахтер" Солигорск

Новина українською

Известный украинский тренер Роман Григорчук рассказал о своем возможном назначении главным тренером "Черноморца".

— Я понимаю, что вы хотите спросить, но мне нечего ответить. Я буду говорить тогда, когда появится конкретика. Я уже говорил, что дыма без огня не бывает. В данный момент мне добавить нечего.

— Возвращайтесь уже поскорее, мы вас ждем в украинском футболе.

— Посмотрим, дай бог, будет.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
fanday

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Комментарии (1)
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Kela (Одесса)
14.12.2021 в 22:36
Бурбас
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