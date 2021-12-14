Григорчук: Черноморец? Я буду говорить тогда, когда появится конкретика

Известный украинский тренер Роман Григорчук рассказал о своем возможном назначении главным тренером " Черноморца ".

— Я понимаю, что вы хотите спросить, но мне нечего ответить. Я буду говорить тогда, когда появится конкретика. Я уже говорил, что дыма без огня не бывает. В данный момент мне добавить нечего.

— Возвращайтесь уже поскорее, мы вас ждем в украинском футболе.

— Посмотрим, дай бог, будет.