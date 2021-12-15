Кополовец: Я бы вообще запретил фарм-клубы в УПЛ

Бывший спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец на примере " Черноморца ", высказался о негативном влиянии большого количества арендованных футболистов из одного клуба.

"Ожидал большего от "Черноморца", ведь это команда из прекрасного города и с хорошей историей.

Они арендовали столько футболистов у "Динамо", а команда все равно не дает результат. Я бы вообще запретил такие фарм-клубы. Максимум — три арендованных человека из одной команды.

О чем говорить, если такая политика не нравится даже болельщикам "Черноморца". Значит, нужно к ним прислушиваться и что-то менять", — сказал Кополовец.