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Кополовец: Я бы вообще запретил фарм-клубы в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Три арендованных игрока - максимум

Кополовец: Я бы вообще запретил фарм-клубы в УПЛ

скриншот youtube

Новина українською

Бывший спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец на примере "Черноморца", высказался о негативном влиянии большого количества арендованных футболистов из одного клуба.

"Ожидал большего от "Черноморца", ведь это команда из прекрасного города и с хорошей историей.

Они арендовали столько футболистов у "Динамо", а команда все равно не дает результат. Я бы вообще запретил такие фарм-клубы. Максимум — три арендованных человека из одной команды.

О чем говорить, если такая политика не нравится даже болельщикам "Черноморца". Значит, нужно к ним прислушиваться и что-то менять", — сказал Кополовец.

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В статье: Михаил Кополовец Черноморец (Одесса) ФК Минай
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Источник:
fanday

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Комментарии (2)
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Nilson (Одесса)
15.12.2021 в 00:31
По факту. Ждем перемен, ждем когда стадион Черноморца будет забит минимум на половину как раньше
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emart57 (Киев)
15.12.2021 в 00:28
Мудр не по годам...
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