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Кополовец: Я бы вообще запретил фарм-клубы в УПЛ
Три арендованных игрока - максимум
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Бывший спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец на примере "
"Ожидал большего от "Черноморца", ведь это команда из прекрасного города и с хорошей историей.
Они арендовали столько футболистов у "Динамо", а команда все равно не дает результат. Я бы вообще запретил такие фарм-клубы. Максимум — три арендованных человека из одной команды.
О чем говорить, если такая политика не нравится даже болельщикам "Черноморца". Значит, нужно к ним прислушиваться и что-то менять", — сказал Кополовец.
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