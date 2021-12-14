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"Там такой легенький букетик - мениск, связки" - хавбек Александрии рассказал о травме
Сергей Рыбалка получил травму в матче с Шахтером
fco.com.ua
Полузащитник "
"Я в лангете, на костылях. Сделаю повторное МРТ через неделю, потому что на том, которое я уже делал, не все четко видно, все воспалено. Сделаю повторное МРТ и буду от этого отталкиваться.
Там такой легенький букетик: мениск, связки. Но насколько все серьезно - покажет повторное МРТ, а после него посмотрим, как быть дальше", — сказал Рыбалка.
Отметим, что в текущем сезоне Сергей Рыбалка провел в составе своей команды 14 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
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