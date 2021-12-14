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"Там такой легенький букетик - мениск, связки" - хавбек Александрии рассказал о травме

Премьер-лига
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Сергей Рыбалка получил травму в матче с Шахтером

"Там такой легенький букетик - мениск, связки" - хавбек Александрии рассказал о травме

fco.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Сергей Рыбалка рассказал подробности своей травмы, которую он получил в матче 18 тура УПЛ против донецкого "Шахтера" (1:2).

"Я в лангете, на костылях. Сделаю повторное МРТ через неделю, потому что на том, которое я уже делал, не все четко видно, все воспалено. Сделаю повторное МРТ и буду от этого отталкиваться.

Там такой легенький букетик: мениск, связки. Но насколько все серьезно - покажет повторное МРТ, а после него посмотрим, как быть дальше", — сказал Рыбалка.

Отметим, что в текущем сезоне Сергей Рыбалка провел в составе своей команды 14 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

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В статье: Сергей Рыбалка ФК Александрия
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Источник:
ТК Футбол

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