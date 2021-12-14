"Там такой легенький букетик - мениск, связки" - хавбек Александрии рассказал о травме

Полузащитник " Александрии " Сергей Рыбалка рассказал подробности своей травмы, которую он получил в матче 18 тура УПЛ против донецкого "Шахтера" (1:2).

"Я в лангете, на костылях. Сделаю повторное МРТ через неделю, потому что на том, которое я уже делал, не все четко видно, все воспалено. Сделаю повторное МРТ и буду от этого отталкиваться.

Там такой легенький букетик: мениск, связки. Но насколько все серьезно - покажет повторное МРТ, а после него посмотрим, как быть дальше", — сказал Рыбалка.