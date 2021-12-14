Директор Александрии: По Авагимяну конкретика появится в январе

Директор " Александрии " Дмитрий Китаев рассказал о том, как команда планирует провести зимнее межсезонье.

"Первые спарринги в новом году александрийцы проведут в Турции, куда планируют отправиться 19 января. На сборе собираемся сыграть восемь контрольных поединков.

В Турцию отправится 22 футболиста, еще несколько потенциальных новичков приедет на просмотр непосредственно в Турцию. Надеемся, среди них будут и легионеры.

Закончился срок аренды у Игоря Кирюханцева из "Шахтера". Он минувшей осенью нам помог и в январе будем решать договариваться с "горняками" о продлении аренды, или искать защитника, с которым бы удалось подписать полноценный контракт.

Что касается полузащитника Артура Авагимяна, которого некоторые СMИ уже сосватали в "Александрию", то в этом вопросе конкретика появится в январе. Пока же этот игрок до 30 июня 2022 года принадлежит "Черноморцу", - сказал Китаев.