Олег Дулуб: Динамо играет в более атакующий футбол. А матч с Шахтером даже не анализируем

В начале сентября у руля "Львова" появился новый главный тренер, которым стал опытный белорусский специалист Олег Дулуб. Расчет руководства клуба оправдался: под руководством 56-летнего наставника команда смогла стабилизировать игру и покинуть опасную зону.

– Через 50 с половиной месяцев вы вернулись в город, который успели полюбить еще во время работы в "Карпатах". Как вас встретили во Львове?

– Сказать "фантастически" – значит, ничего не сказать. Я был поражен и удивлен, с какой теплотой меня встретили во Львове. Начиная от болельщиков во время моей прогулки с тренерским штабом по городу, и заканчивая работниками учебно-тренировочной базы, которая сейчас нами используется. Все это было для меня очень трогательно. Когда зашел на базу, было такое чувство, будто вернулся домой.

– Ваше приглашение на должность главного тренера "Львова" – результат эффективной работы агентов или инициатива клуба?

– И то, и другое.

– Над предложенным вариантом долго размышляли?

– Все решалось очень быстро: день-два – и уехал. Даже особых переговоров не было. Меня пригласили сразу во Львов, но, учитывая, что дорога была длинной (лететь из Минска в связи с отсутствием из-за санкций прямых самолетов пришлось через Стамбул), добирался почти сутки.

– Белорусский футбол, как и страна в целом, переживает сейчас не лучшие времена. Этот факт стал определяющим в вашем решении снова вернуться к работе в Украине?

– В Беларуси у меня была только одна команда, в которую пошел бы работать – это "Крумкачы". Учитывая, что она для меня не последняя, ​​никакие варианты в принципе больше не рассматривались бы. Образовавшийся вариант со "Львовом" на тот момент был для меня словно глоток свежего воздуха.

– Как относитесь к новым вызовам?

– Хорошо отношусь. Есть такое понятие как зона комфорта. Когда в 2013-м году я работал ассистентом главного тренера минского "Динамо" Роберта Масканта, он однажды выстроил футболистов и объяснил, что это такое и где можно прогрессировать. Когда голландский специалист все это на фишках разложил, я понял, что раньше в жизни относился к этому на подсознании – все время расширял эту зону комфорта. Но когда ты ее увеличиваешь, это всегда неприятные ощущения. У тебя вроде бы все стабильно, но если ты хочешь сделать следующий шаг, то должен постоянно расширять эту самую зону комфорта. Поэтому такие вызовы, как "Карпаты", "Черноморец", а теперь и "Львов", мне всегда интересны. Интересны преимущественно решением таких задач, когда все вроде как против.

– С чего начали работу во Львове?

– В первую очередь, через два-три дня нужно было сдать ковидные тесты. Если брать сугубо футбольные дела, то смотрел матчи чемпионата Украины. Но пристальнее стал смотреть игры "Львова", чтобы проанализировать состав команды. Когда прилетел во Львов, нужно было отсканировать психологическое состояние, в котором находится команда. Чтобы понять, где проблема, которую нужно решать в максимально короткие сроки.

– Тарас Чопик, исполнявший обязанности главного тренера до вашего прихода, много полезной информации передал?

– Не было такого. Мы с ним встретились на базе, успев только поздороваться. Это был его последний день работы в клубе. Я пошел в гостиницу, а Чопик – рассчитываться. Мое появление на базе в Брюховичах было как с корабля на бал. Нужно было самому собирать, обрабатывать и анализировать информацию.

– На что изначально нацелило вас руководство клуба?

– На набор максимально возможного количества очков до зимней паузы в чемпионате. В этой связи не могу не сказать о календаре осеннего отрезка нынешнего сезона. Честно говоря, в моей тренерской практике давно такого не было. Вернее, вообще не было. Во-первых, календарь неритмичен, в нем много выездных матчей. А во-вторых, "Львову" выпало играть со всеми находившимися поблизости в таблице командами на выезде, а с более серьезными соперниками – дома. Здесь своя специфика. В этой ситуации нужно было определить алгоритм, что делать.

– Удалось?

– Думаю, что не в полной мере. Если брать по осенней части чемпионата, то наверняка оценка все же удовлетворительная. И не плохо, и не хорошо. Имел место недобор очков, поэтому до сих пор не оставляет мысль о том, что можно было еще зацепить в том или ином матчах. Она возникла уже после того, как ты проанализировал ситуацию.

– Через полторы недели после вашего приезда "Львов" ожидал очередной матч чемпионата против "Вереса". Этого времени оказалось достаточно для знакомства с новым коллективом?

– Да нет, совершенно недостаточно. Наверное, это и повлекло за собой поражение в том матче. Команды как таковой не было, нам не хватало цельности. Чего не скажешь о сопернике. "Верес" создал меньше голевых моментов, однако по стремлению к победе он нас, к сожалению, превзошел. В конце концов, это и сказалось на финальном результате. К тому же, надо понимать, что мы строили систему игры и объясняли новые требования футболистам. Для этого не было даже десяти дней, только неделю. Поскольку раньше был процесс, предшествующий подписанию договора.

– На момент вашего прихода в команду она занимала место внизу турнирной таблицы, имея в активе всего 2 очка. Как скоро вам удалось вывести подопечных из психологической ямы?

– Могу сказать, что сделать это быстро нам не удалось. Лишь в заключительном туре осеннего отрезка чемпионата, в матче с "Ворсклой" мы увидели команду, которая борется за каждую игру. Это было видно из тренировок, в которых поделили ребят на два слога. В их ходе каждая команда хотела выиграть. Это настроение и переносилось на игру с "Ворсклой". А если брать психологическое состояние, то оно было очень тяжелым. После уже упомянутого матча с "Вересом" мы с коллегами зашли в раздевалку и почувствовали удручающую атмосферу, как на кладбище. Чувства были отрицательные, и мы поняли, что здесь много работы. В первую очередь, по поводу исправления психологического состояния футболистов, в котором они оказались. А уровень физической готовности у них был достаточно серьезный. Это подтвердили следующие матчи, которых было три в неделю. После домашней игры с "Металлистом 1925" у нас начались сложные переезды: сначала отправились в Горишние Плавни, где встречались в кубковом матче с "Горняком-Спортом", а затем нас ждал визит в Закарпатье, в гости к "Минаю". Но игроки справлялись с этой физической нагрузкой.

– В осенней части чемпионата при вас "Львов" сумел набрать 15 пунктов, одержав четыре победы и трижды сыграв вничью. Наверное, не ошибусь, если предположу, что особняком стоит выигрыш у луганской "Зари" – 2:1?

– Я бы здесь больше отметил ничью с "Черноморцем" в Одессе. Там была самая трудная игра: мы отыгрывались, а в конце могли как выиграть, так и проиграть. Если же говорить об эмоциях, то это матчи с "Зарей" и недавний с "Ворсклой" (если оставить его результат за скобками). Как я уже сказал выше, в игре с полтавчанами увидел более-менее целостную команду.

– Большие поражения от "Динамо" 1:4 и от "Шахтера" 1:6 по самолюбию подопечных сильно ударили?

– Думаю, да. Но надо понимать, что это два разных поражения. Если брать матч с Динамо, то мы сами его проиграли. Ведя в счете 1:0 и умудриться через пять минут пропустить два мяча "в раздевалку", причем на ровном месте!.. Если сравнивать эти два матча, то могу сказать, что динамовцы играют в более атакующий футбол. Более современный, я бы сказал, "вертикальный" футбол. А матч с "Шахтером" отдельно бы даже не анализировал. Потому что ошибки, которые приводили к взятию ворот – начиная с пенальти, которого не было, и заканчивая ВАРами и удалением, сразу заставили сказать игрокам: забудьте этот матч – и все! Мы его даже не анализируем. Только с позиции ошибок, допущенных во время игры на флангах. Как ни парадоксально при таком счете, но нам удалось полностью перекрыть правый фланг, который считается самым сильным у "Шахтера". Но были проблемы на левом, где дали разыграться Мудрику.

– Чего не хватает нынешнему "Львову"?

– Пожалуй, удачи. Той, которая помешала команде набрать по ожидаемым очкам восемь пунктов. Это очень много. В такой ситуации я очутился впервые. Добавь эти потерянные очки сейчас к имеющимся – и "Львов" был бы в группе подпирающих лидеров команд. Опять же, если брать заключительный матч осенней половины сезона с той же "Ворсклой", то нас в нем преследовало роковое невезение. Когда ты смотришь в повторе, как мяч улетает в штангу, от нее отскакивает в спину вратаря, а затем идет за лицевую линию, то ничем другим, кроме отсутствия фарта, это трудно объяснить. В таких играх без везения не обойтись. Вообще, его нужно заслужить. А заслуживает она хорошей командной игры. Анализируя сложившуюся ситуацию, привожу в пример "Верес". В команде, составленной из украинских футболистов, пожалуй, очень хороший внутренний микроклимат, и везение они заслуживают своей игры. А мы, наверное, где-то недорабатываем.

- Львов – город костелов и церквей. Наверное, во Львове уже прибегали к такому методу, как обращение за помощью к высшей силе?

– Да нет. Дело в том, что одним из условий при переходе во "Львов" было проживание тренерского штаба (меня и моего ассистента Александра Грановского, приехавшего следом) в гостинице в Брюховичах. А во Львов мы очень редко уезжаем – может, только раза три или четыре были. Когда в чемпионате возникали паузы, мы могли себе позволить отправиться в город поужинать. Хотя рядом с нашей базой в Брюховичах есть церковь.

– Кто из подопечных вас больше всего порадовал, приятно удивил?

– Наверное, Артур Ременяк. А еще хотелось бы отметить Рому Михайлива из нашей команды U-19. Когда во время ноябрьской паузы в чемпионате, вызванной матчами сборной Украины, мы проводили товарищеский матч с "Минаем", он вышел в стартовом составе и был лучшим в команде. После чего заслужил право выхода на замену в календарном поединке с "Зарей", который стал для парня дебютным в Премьер-лиге. К сожалению, небольшая травма не позволила использовать его в остальных трех матчах.

- За прошедший с момента вашего отъезда из Украины период за событиями в нашем чемпионате следили?

– Следил, и очень пристально. Смотрел преимущественно матчи с участием топ-команд – "Шахтера", "Динамо", а также "Зари". Но больше всего нравились большие аналитические передачи, в которых были фрагменты матчей, разные интервью. Смотрел – и получал удовольствие. Чемпионат Украины впал мне в сердце. До сих пор жалею о своем уходе из "Черноморца". Мне тогда хотелось играть в Лиге чемпионов (с белорусским БАТЭ – Прим. В.К.), однако последовавшие события показали: мой отъезд из украинской Премьер-лиги был ошибкой.

– Вы неоднократно восхищенно отзывались о Львове. Было ли время прогуляться по знакомым улочкам города?

– Конечно. Во время трех пауз в чемпионате у нас было три выходных. На следующий день после игры, когда впереди еще двое суток отдыха, ты можешь спокойно погулять по городу. Тем более что погода в этом году позволяла. Не помню такого, чтобы во Львове почти не было дождей, а светило солнце. Такое впечатление, будто это Одесса. Когда ходишь по этому красивому городу, то получаешь удовольствие. Особенно приятно, когда люди тебя узнают, подходят, разговаривают, желают удачи. Это при том, что во Львове сейчас три команды – кроме нашей это "Рух" и возрождающиеся "Карпаты".

– Как "Львов" проведет зимний антракт?

– Собираемся в первой декаде января. Неделя пойдет на медосмотр и тестирование, после чего 17-го января отправимся в Турцию. Там у нас пройдет два тренировочных сбора с трехдневной паузой, каждый из которых продлится две недели. На турецкой земле у "Львова" запланированы контрольные матчи, для проведения которых организаторами сейчас подыскиваются спарринг-партнеры. В Украину планируем вернуться 18-го февраля.