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Де Дзерби: Мудрик значительно повзрослел за время нашей совместной работы

Премьер-лига
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Наставник "Шахтера" оценил прогресс молодого игрока

Де Дзерби: Мудрик значительно повзрослел за время нашей совместной работы

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби оценил игру вингера команды Михаила Мудрика, а также поделился мнением о его прогрессе.

"Мудрик – молодец. Он сильный, очень сильный и хороший парень. Иногда необходимо его изрядно поругать, а иногда – приласкать. Но это касается не только Мудрика, но и других молодых футболистов.

По моему мнению, за эти месяцы нашей совместной работы он значительно повзрослел. Это неправда, что он эгоист. Напротив, ему иногда не хватает именно эгоизма, он должен наносить больше ударов по воротам, чаще выходить один на один.

Я и моя команда полностью в его распоряжении. Как результат нашей работы – это титулы, победы и не только. Мы помогаем игроку стать футболистом с большой буквы", - отметил Де Дзерби в интервью YouTube-каналу "BurBuzz".

Отметим, в нынешнем сезоне 20-летний Мудрик сыграл 19 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил два гола и выполнил шесть результативных передач.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
15.12.2021 в 08:59
То ему было девятнадцать с половиной, а теперь то уж, полноценные двадцать. Через год и водку можно будет пить, еще взрослее станет, а там глядишь и на девок смотреть станет
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