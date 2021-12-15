Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Ворсклы Чеснаков: От борьбы за бронзу никто не отказывается
Футболист оценил выступления команды в осенней части сезона
Фото: ФК Ворскла
Капитан и защитник "Ворсклы" Владимир Чеснаков после ничьей в 18-м туре УПЛ со "Львовом" (1:1) оценил выступления команды в осенней части сезона.
"Все, чего сейчас хочется всем нам, каждому футболисту нашей команды – отдохнуть и восстановить свои моральные и физические силы. Все видели, каким составом мы доигрывали в этом году. Хорошо, что смогли закрыть определенные позиции молодежью. Тот же Амилькар отличился важным голом. Не хочется жаловаться, все пройдет.
Вскоре отпуск, затем традиционное учебно-тренировочные сборы, где будем закладывать основы функциональной и физической готовности. От борьбы за "бронзу" никто не отказывается", - подытожил Чеснаков.
Напомним, на зимний перерыв "Ворскла" ушла на пятом месте в турнирной таблице чемпионата.
Популярное сейчас
- Манчестер Сити - Лидс 7:0. Обзор матча и видео голов
- Кубок Италии. Дженоа - Салернитана 1:0. Первая клубная победа Шевченко
- Первая победа Дженоа при Шевченко - генуэзцы в Кубке Италии обыграли Салернитану
- Шахтёр становится зимним чемпионом. Завершилась первая часть сезона УПЛ
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО