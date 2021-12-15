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Капитан Ворсклы Чеснаков: От борьбы за бронзу никто не отказывается

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист оценил выступления команды в осенней части сезона

Капитан Ворсклы Чеснаков: От борьбы за бронзу никто не отказывается

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Капитан и защитник "Ворсклы" Владимир Чеснаков после ничьей в 18-м туре УПЛ со "Львовом" (1:1) оценил выступления команды в осенней части сезона.

"Все, чего сейчас хочется всем нам, каждому футболисту нашей команды – отдохнуть и восстановить свои моральные и физические силы. Все видели, каким составом мы доигрывали в этом году. Хорошо, что смогли закрыть определенные позиции молодежью. Тот же Амилькар отличился важным голом. Не хочется жаловаться, все пройдет.

Вскоре отпуск, затем традиционное учебно-тренировочные сборы, где будем закладывать основы функциональной и физической готовности. От борьбы за "бронзу" никто не отказывается", - подытожил Чеснаков.

Напомним, на зимний перерыв "Ворскла" ушла на пятом месте в турнирной таблице чемпионата.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла

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Комментарии (2)
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Zolotoy Myach (Chicago)
15.12.2021 в 10:43
Одна нормальная команда осталась, во всём украинском футболити. Молодцы пацыки, мочите их все, козлов
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Alle Garage (Харьков)
15.12.2021 в 10:22
Нужно усиливать состав ВСК. При чем необходимо минимум 5-6 игроков, что бы была нормальная лавочка. Только так можно навязать борьбу за бронзу. Хотя говорят Заря разваливается и скорей всего опуститься если не в этом, то в следующем чемпионате. Пока у ВСК главный соперник - это Д1. И Металлист добавится в следующем сезоне.
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