Капитан Ворсклы Чеснаков: От борьбы за бронзу никто не отказывается

Капитан и защитник "Ворсклы" Владимир Чеснаков после ничьей в 18-м туре УПЛ со "Львовом" (1:1) оценил выступления команды в осенней части сезона.

"Все, чего сейчас хочется всем нам, каждому футболисту нашей команды – отдохнуть и восстановить свои моральные и физические силы. Все видели, каким составом мы доигрывали в этом году. Хорошо, что смогли закрыть определенные позиции молодежью. Тот же Амилькар отличился важным голом. Не хочется жаловаться, все пройдет.

Вскоре отпуск, затем традиционное учебно-тренировочные сборы, где будем закладывать основы функциональной и физической готовности. От борьбы за "бронзу" никто не отказывается", - подытожил Чеснаков.