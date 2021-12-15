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Вице-президент Миная: Сделаем все возможное, чтобы остаться в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Закарпатцы занимают предпоследнее место в таблице

Вице-президент Миная: Сделаем все возможное, чтобы остаться в УПЛ

Фото: ФК Минай

Новина українською

Вице-президент "Миная" Евгений Плавайко высказался относительно о выступлении команды в осенней части сезона.

"Мы выполним все, что обещали. Хотим оставить клуб в Премьер-лиге. Конечно, после того, как ряд негативных результатов повлиял на наш настрой – это повлияло на команду.

Но я вас уверяю, что мы сделаем все возможное, чтобы остаться в элите, чтобы команда существовала.

Были неудачные матчи, но второй тайм в матче с "Динамо" показал, что у нас боеспособный коллектив, мы можем дать бой любому сопернику, несмотря на его уровень. Главное – верить в себя.

Я думаю, что со временем результат придет. На сегодняшний день мы довольны командой. Не довольны пока результатом, но вы сами видели, что он часто был несправедливым", - сказал Плавайко.

Отметим, что "Минай" завершил осеннюю часть сезона на предпоследнем,15-м месте в турнирной таблице чемпионата.

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В статье: ФК Минай
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
15.12.2021 в 10:39
Фраза. Все возможное сделаем очень пугает. Ребята любят все делать не по спортивному принципу
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