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В Мариуполе определили лучшего игрока ноября

Премьер-лига
(1 голосов)

На счету футболиста дубль в ворота "Миная"

В Мариуполе определили лучшего игрока ноября

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

Новина українською

"Мариуполь" подвел итоги голосования на лучшего игрока азовцев в ноябре.

По мнению болельщиков наиболее ярко в последнем осеннем месяце себя проявил полузащитник Алексей Кащук, на счету которого дубль в ворота "Миная" (2:0). Второе место занял защитник Кирилл Меличенко, а замкнул тройку форвард Дмитрий Топалов.

Голосование проходило в социальных сетях клуба.

Напомним, на зимний перерыв "Мариуполь" ушел на последнем, 16-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 8 зачетных пунктов.

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В статье: ФК Мариуполь Алексей Кащук
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (1)
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Геродот (Винница)
15.12.2021 в 13:31
У команды, проигравшей 14 из 18 игр в этом сезоне еще могут говорить о "лучших игроках"?
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