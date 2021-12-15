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В Мариуполе определили лучшего игрока ноября
На счету футболиста дубль в ворота "Миная"
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
"Мариуполь" подвел итоги голосования на лучшего игрока азовцев в ноябре.
По мнению болельщиков наиболее ярко в последнем осеннем месяце себя проявил полузащитник Алексей Кащук, на счету которого дубль в ворота "Миная" (2:0). Второе место занял защитник Кирилл Меличенко, а замкнул тройку форвард Дмитрий Топалов.
Голосование проходило в социальных сетях клуба.
Напомним, на зимний перерыв "Мариуполь" ушел на последнем, 16-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 8 зачетных пунктов.
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