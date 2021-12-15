В Мариуполе определили лучшего игрока ноября

"Мариуполь" подвел итоги голосования на лучшего игрока азовцев в ноябре.

По мнению болельщиков наиболее ярко в последнем осеннем месяце себя проявил полузащитник Алексей Кащук, на счету которого дубль в ворота "Миная" (2:0). Второе место занял защитник Кирилл Меличенко, а замкнул тройку форвард Дмитрий Топалов.

Голосование проходило в социальных сетях клуба.

Напомним, на зимний перерыв "Мариуполь" ушел на последнем, 16-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 8 зачетных пунктов.