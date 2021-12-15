Бацула: Еще до варианта с Ворсклой меня хотели оставить в Динамо

Украинский защитник Андрей Бацула рассказал, почему решил покинуть минское "Динамо" и вернуться в полтавскую "Ворсклу".

— Андрей, почему ты ушел из минского "Динамо"?

— Еще до варианта с "Ворсклой" меня хотели оставить в "Динамо", просили, чтобы я не подписывал новых соглашений, нужно было подождать, поскольку там начались проблемы с финансированием. Ужесточали лимит на легионеров, потолки в зарплатах… Поэтому, когда появился вариант с "Ворсклой" я практически не задумывался. Мы с семьей решили вернуться домой, ведь Полтава по сути родной для меня город. Тем более что дочери в следующем году нужно идти в школу…

— Ты стал лучшим ассистентом прошлого чемпионата Беларуси…

— Совершенно верно. Но все равно я не очень доволен, поскольку так как "Динамо" выступало, могло быть и больше, чем 11 ассистов.

— В основном это были фланговые передачи?

— В 80-ти процентах, да. Еще парочку было после стандартных положений.

— Ты все время играл левого защитника?

— В прошлом сезоне обошлось без экспериментов. Все матчи я провел на привычной для себя позиции.

— Минское "Динамо" заняло третье место. Задача выполнена?

— Изначально перед нами стояла цель — выиграть золотые медали. Но уже к концу первого круга стало понятно, что солигорский "Шахтер" не догнать, у которого не было поражений. Мы же потеряли ряд важных очков. Потом руководство скорректировало задачи. Нужно было попасть в тройку. Что нам и удалось сделать. Но, учитывая все нюансы, которые возникали в "Динамо" по ходу сезона, считаю, что для команды — это был хороший сезон.

— Всегда напрашивается вопрос: как тебе уровень, в частности, белорусского первенства?

— Украинский чемпионат на голову выше, не говоря уже о сравнении с Бельгией. У нас намного больше индивидуально сильных футболистов. Тем не менее, я нисколько не жалею, что провел прошлый год в минском "Динамо". У нас был неплохой коллектив, а мне нужна была практика. Я ее получил, можно сказать, по максимуму. О Беларуси у меня будут только хорошие воспоминания.

— Кто был инициатором твоего перехода в "Ворсклу"?

— Мне позвонили руководители клуба, а потом я пообщался и с главным тренером. Как я понимаю, на позицию левого защитника у полтавчан было несколько кандидатур. Но когда все за и против сошлись в мою сторону, я был рад летом подписать предварительный контракт.

— Выступая за рубежом, был в курсе, что происходит в украинском футболе?

— Конечно. Еще выступая в Бельгии, я следил за каждым туром. Смотрел многие матчи. А когда подписал предварительный контракт с "Ворсклой", не пропускал ни одного поединка полтавчан. Тем более, что в команде у меня много знакомых ребят.

— С кем из них общаешься?

— Еще в молодости, когда я выступал за молодежный состав "Ворсклы", познакомился с Владимиром Чеснаковым, Игорем Пердутой. Знаю Александра Ткаченко, пересекался Русланом Степанюком, Александром Скляром. Поэтому верю, что мне не понадобиться много времени для адаптации в новой-старой команде.

— У украинских команд отпуск только начался. В теплые края не собираешься?

— В Беларуси он начался раньше, поэтому мы с семьей уже успели отдохнуть на курорте, - сказал Бацула.