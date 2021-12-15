Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Больше всего игроков Ворсклы. В УПЛ назвали символическую сборную 1-18 туров
Символическая сборная по данным Wyscout
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
Статистическая платформа Wyscout представила символическую сборную 1-18 туров чемпионата Украины.
Больше всего представителей "Ворсклы" - три игрока. "Шахтер" представлен двумя футболистами. Также двумя исполнителями представлено "Динамо" и "Днепр-1". А по одному - от "Александрии" и "Мариуполя".
Сборная 1-18 туров УПЛ выглядит таким образом:
Вратарь: Дмитрий Ризнык ("Ворскла")
Защитники: Денис Мирошниченко ("Александрия"), Марлон, Николай Матвиенко (оба - "Шахтер"), Владислав Дубинчак ("Днепр-1")
Полузащитники: Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (оба - "Динамо"), Оливье Тилль ("Ворскла"), Дмитрий Топалов ("Мариуполь")
Нападающие: Артем Довбик ("Днепр-1"), Руслан Степанюк ("Ворскла").
Популярное сейчас
- Не только в Бразилии. Стало известно, где может продолжить карьеру Марлос
- "Сам виноват. Напился и сел за руль". Прерванный полет Сергея Щербакова
- Шевченко о первой победе во главе Дженоа: Облегчение для всей команды
- Миколенко в ближайшие дни перейдет в европейский клуб - источник
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО