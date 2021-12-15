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Больше всего игроков Ворсклы. В УПЛ назвали символическую сборную 1-18 туров

Премьер-лига
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(1 голосов)

Символическая сборная по данным Wyscout

Больше всего игроков Ворсклы. В УПЛ назвали символическую сборную 1-18 туров

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

Новина українською

Статистическая платформа Wyscout представила символическую сборную 1-18 туров чемпионата Украины.

Больше всего представителей "Ворсклы" - три игрока. "Шахтер" представлен двумя футболистами. Также двумя исполнителями представлено "Динамо" и "Днепр-1". А по одному - от "Александрии" и "Мариуполя".

Сборная 1-18 туров УПЛ выглядит таким образом:

Вратарь: Дмитрий Ризнык ("Ворскла")

Защитники: Денис Мирошниченко ("Александрия"), Марлон, Николай Матвиенко (оба - "Шахтер"), Владислав Дубинчак ("Днепр-1")

Полузащитники: Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (оба - "Динамо"), Оливье Тилль ("Ворскла"), Дмитрий Топалов ("Мариуполь")

Нападающие: Артем Довбик ("Днепр-1"), Руслан Степанюк ("Ворскла").

Больше всего игроков Ворсклы. В УПЛ назвали символическую сборную 1-18 туров - изображение 1
Фото: УПЛ

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Виталий Буяльский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Руслан Степанюк Денис Мирошниченко Артем Довбик Николай Матвиенко Виктор Цыганков Марлон СК Днепр-1 Дмитрий Топалов Владислав Дубинчак Оливье Тилль Дмитрий Ризнык
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (3)
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Zolotoy Myach (Chicago)
15.12.2021 в 15:08
Потому что Ворскла, всех будет дрючить наступного року. И дебилкуватих ШДДК, и прочих Д1 и навоз разом з привозом
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Moro (Киевская область)
15.12.2021 в 15:15
ыыыыыы, рыдаю)))) колхоз-навоз-привоз))) нашел дрючеров))))))))))))))))))))))))))))))))
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ещё не специалист (Кривой Рог)
15.12.2021 в 14:14
Петракову почти готовый состав сборной. Вместо Марлона и Тилля в состав украинцев и вперед на Шотландию !!!
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