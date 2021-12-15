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Румынские СМИ назвали сумму трансфера Миколенко в Эвертон
Виталий должен присоединиться к команде уже в ближайшее время
Фото: ФК Динамо Киев
Как сообщает румынский сайт Playsport.ro, защитник "Динамо" Виталий Миколенко уже подписал контракт с "Эвертоном".
По данным источника, столичный клуб получит за трансфер своего 22-летнего воспитанника 23 миллиона евро. В ближайшее время о переходе будет объявлено официально, и Виталий присоединится к английской команде.
Отмечается, что Миколенко также интересовалась "Рома". Команда Жозе Моуриньо готова была заплатить за украинца от 18 до 20 млн евро.
Портал Transfermarkt.ru оценивает футболиста в 17 млн евро. В нынешнем сезоне украинец в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что по Миколенко сделали предложения "Эвертон" и итальянский клуб.
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