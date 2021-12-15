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Румынские СМИ назвали сумму трансфера Миколенко в Эвертон

Премьер-лига
(2 голосов)

Виталий должен присоединиться к команде уже в ближайшее время

Румынские СМИ назвали сумму трансфера Миколенко в Эвертон

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Как сообщает румынский сайт Playsport.ro, защитник "Динамо" Виталий Миколенко уже подписал контракт с "Эвертоном".

По данным источника, столичный клуб получит за трансфер своего 22-летнего воспитанника 23 миллиона евро. В ближайшее время о переходе будет объявлено официально, и Виталий присоединится к английской команде.

Отмечается, что Миколенко также интересовалась "Рома". Команда Жозе Моуриньо готова была заплатить за украинца от 18 до 20 млн евро.

Портал Transfermarkt.ru оценивает футболиста в 17 млн евро. В нынешнем сезоне украинец в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что по Миколенко сделали предложения "Эвертон" и итальянский клуб.

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В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Playsport

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Комментарии (9)
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
15.12.2021 в 15:30
Ждём инфу от турецких СМИ....)))У них всегда точная информация, арумыны бывает ошибаются...)))
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.12.2021 в 15:22
Почему мы о своём игроке узнаем у цыган?
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+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
15.12.2021 в 15:16
Евертон та себе вариант, там на его позиции игрок основы временно в не милости тренера который на волоске от отставки.
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0
0
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WuTаng (Київ)
15.12.2021 в 15:13
Брехня. В сауні Суркіса від нього буде більше користі, ніж на лавці в Англії.
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+1
-1
MaximSK (Киев)
15.12.2021 в 15:09
Надеюсь не повторится ситуация как с Супрягой, было столько шума, а в итоге он остался в Динамо и не заиграл. Нашим игрокам надо смелее переходить в зарубежные команды, такого шанса может и не быть в жизни.
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
15.12.2021 в 15:14
Не путай праведное с грешным. Мыколенко на данный момент уже второй сезон основной игрок Динамо и сборной, два сезона провел в ЛЧ, провел большой форум со сборной, это можно сказать уже готовый игрок.а кто такой Супряга? Мальчик хорошо сыгравший на молодежном форуме, а далее ни чем себя не проявил.
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+1
-1
MaximSK (Киев)
15.12.2021 в 15:27
В этом году Миколенко был не так хорош как в предыдущие, было много провальных матчей, а тут команда из АПЛ, где многие наши игроки кроме Зинченко не заиграли. Ему больше подходит Серия А или Бундеслига.
0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
15.12.2021 в 15:01
А румунським ЗМІ хто таку інформацію злив за певну винагороду, не тренер Миколенка часом? )))
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+3
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
15.12.2021 в 15:00
А румуни звідки все це знають? Наскільки я знаю, Міколенко - не румун, Евертон - клуб теж не з цієї країни. Якій румунам інтерес? У зв'язку з персоною Луческу?
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+1
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