Де Дзерби рассказал, какой стиль игры он исповедует в Шахтере

Главный тренер донецкого " Шахтера " Роберто Де Дзерби рассказал о стиле игры, который исповедует в донецком клубе.

- Стиль игры, который Вы исповедовали в Италии, называли "коструционе даль бассо". Какой стиль Вы исповедуете с "Шахтером" в Украине?

- Это определенное недоразумение, я объясню. В Италии, особенно в первые годы в "Сассуоло", а до этого еще в "Беневенто", наши соперники атаковали нас, наши ворота. Мы были более слабой командой, почти всегда наши оппоненты были сильнее. Когда другая команда чувствует, что она сильнее, начинает атаковать, а мы не хотели терять мяч. Потому и начинали с глубины поля.

"Шахтер" в этом году, в частности, в чемпионате Украины играл с защитными командами, поэтому и не нуждались в такой игре. В Лиге чемпионов мы встретились с командами, которые нас атаковали. Возникли определенные трудности, ведь до этого мы не были натренированы должным образом, потому что в чемпионате нам преимущественно приходилось играть с командами, которые плотно сидели в обороне.