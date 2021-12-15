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Де Дзерби рассказал, какой стиль игры он исповедует в Шахтере

Премьер-лига
(1 голосов)

Тактические изыски итальянского специалиста

Де Дзерби рассказал, какой стиль игры он исповедует в Шахтере

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о стиле игры, который исповедует в донецком клубе.

- Стиль игры, который Вы исповедовали в Италии, называли "коструционе даль бассо". Какой стиль Вы исповедуете с "Шахтером" в Украине?

- Это определенное недоразумение, я объясню. В Италии, особенно в первые годы в "Сассуоло", а до этого еще в "Беневенто", наши соперники атаковали нас, наши ворота. Мы были более слабой командой, почти всегда наши оппоненты были сильнее. Когда другая команда чувствует, что она сильнее, начинает атаковать, а мы не хотели терять мяч. Потому и начинали с глубины поля.

"Шахтер" в этом году, в частности, в чемпионате Украины играл с защитными командами, поэтому и не нуждались в такой игре. В Лиге чемпионов мы встретились с командами, которые нас атаковали. Возникли определенные трудности, ведь до этого мы не были натренированы должным образом, потому что в чемпионате нам преимущественно приходилось играть с командами, которые плотно сидели в обороне.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Siniy... (Dnipro)
15.12.2021 в 17:04
Фух.. Ну, теперь все понятно.
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