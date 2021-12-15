Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби рассказал, какой стиль игры он исповедует в Шахтере
Тактические изыски итальянского специалиста
фото - Олександр Приходько
Главный тренер донецкого "
- Стиль игры, который Вы исповедовали в Италии, называли "коструционе даль бассо". Какой стиль Вы исповедуете с "Шахтером" в Украине?
- Это определенное недоразумение, я объясню. В Италии, особенно в первые годы в "Сассуоло", а до этого еще в "Беневенто", наши соперники атаковали нас, наши ворота. Мы были более слабой командой, почти всегда наши оппоненты были сильнее. Когда другая команда чувствует, что она сильнее, начинает атаковать, а мы не хотели терять мяч. Потому и начинали с глубины поля.
"Шахтер" в этом году, в частности, в чемпионате Украины играл с защитными командами, поэтому и не нуждались в такой игре. В Лиге чемпионов мы встретились с командами, которые нас атаковали. Возникли определенные трудности, ведь до этого мы не были натренированы должным образом, потому что в чемпионате нам преимущественно приходилось играть с командами, которые плотно сидели в обороне.
Популярное сейчас
- С чего начинался Кун: Агуэро чудом выжил при рождении, учился у Торреса и покорил Мадрид, чтобы его предать
- Румынские СМИ назвали сумму трансфера Миколенко в Эвертон
- Максимюк: Рыкун перед матчем выпивал 150 грамм для куража
- ТК Футбол: Во вторник Черноморец представит Григорчука новым главным тренером
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО