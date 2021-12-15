Сабо: В АПЛ Миколенко ехать ещё рановато

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением об информации, что защитник киевлян Виталий Миколенко переходит в "Эвертон" .

"Думал, что Миколенко заберёт к себе в "Дженоа" Шевченко. АПЛ — это совсем другая лига, другой чемпионат и сравнить его с УПЛ, конечно же, никак нельзя. Там другой футбол, быстрый. В Англии не сидят по 10 человек в своей штрафной. Не скажу, что в Англии грубый чемпионат, но он достаточно жёсткий. Как примет его Виталий? В Украине всё-таки играют по-другому.

На мой взгляд, в чемпионат Англии Виталику ехать ещё рановато. Он хорошо играет на атаку, подключается, делает передачи. Но это в УПЛ. А в Лиге чемпионов мы этого не видели. Ему не давали соперники проявить себя.

Главное, чтобы он в Англии не спекся, не сел на скамейку запасных, ведь в "Эвертоне" может поменяться главный тренер. Если его приглашает один специалист, а вскоре придет другой, он может оказаться в немилости. Но дай бог, чтобы все получилось. Посмотрим. Для сборной это будет хорошо", - сказал Сабо.