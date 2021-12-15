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Сабо: В АПЛ Миколенко ехать ещё рановато

Премьер-лига
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(1 голосов)

В Англии - совсем другая игра

Сабо: В АПЛ Миколенко ехать ещё рановато

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением об информации, что защитник киевлян Виталий Миколенко переходит в "Эвертон".

"Думал, что Миколенко заберёт к себе в "Дженоа" Шевченко. АПЛ — это совсем другая лига, другой чемпионат и сравнить его с УПЛ, конечно же, никак нельзя. Там другой футбол, быстрый. В Англии не сидят по 10 человек в своей штрафной. Не скажу, что в Англии грубый чемпионат, но он достаточно жёсткий. Как примет его Виталий? В Украине всё-таки играют по-другому.

На мой взгляд, в чемпионат Англии Виталику ехать ещё рановато. Он хорошо играет на атаку, подключается, делает передачи. Но это в УПЛ. А в Лиге чемпионов мы этого не видели. Ему не давали соперники проявить себя.

Главное, чтобы он в Англии не спекся, не сел на скамейку запасных, ведь в "Эвертоне" может поменяться главный тренер. Если его приглашает один специалист, а вскоре придет другой, он может оказаться в немилости. Но дай бог, чтобы все получилось. Посмотрим. Для сборной это будет хорошо", - сказал Сабо.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Комментарии (3)
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свалява city (свалява)
15.12.2021 в 17:06
Эксперт, уйдите Вы уже из футбола…То рано, то поздно…А Зинченко с его данными не рано было ехать в Англию? Цыганков,к сожалению, уже пересидел и никому не нужен….
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Sandro (Kyiv)
15.12.2021 в 17:05
тебя забыли спросить
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0
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alktus (Хмельницкий)
15.12.2021 в 17:05
У Дженоа бабла нет. Разве что в аренду. Но захотят ли Суркисы отдавать его в аренду
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